Trabzon'dan 55 ülkeye elektrikli ısıtıcı ihracatı

Trabzon'un Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde 1987 yılından bu yana faaliyet gösteren Cemsan Elektrikli Cihazlar Sanayi ve Ticaret Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Albayrak, babası tarafından kurulan şirketi kardeşleriyle birlikte dünya markası haline getirdi.

Su ısıtıcısından, infrared teknolojisine

İşe ilk olarak elektrikli su ısıtıcısı üretimiyle başladıklarını belirten Albayrak, "Daha sonra elektrikli karbon infrared ısıtıcıları devreye aldık ve onun AR-GE'sini yaptık. Türkiye'de bunu ilk defa biz ürettik ve halen ülkede en güçlü üretici biziz." dedi.

Albayrak, ürünlerini, başta elektrikli ısıtıcılar olmak üzere 55 ülkeye sattıklarını ifade ederek, "Kanada, Arabistan, Gürcistan, Brezilya, Ürdün, Yeni Zelanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Rusya, İsviçre, İtalya, Litvanya büyük ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor. Daha az ihracat yaptığımız ülkeler de var." diye konuştu.

"Türkiye'de üretilmeyen ürünleri üretme çabasında olmamız gerekiyor"

Yılın 11 aylık döneminde 2 milyon 400 bin dolarlık dış satım yaptıklarını bildiren Albayrak, "50 bin dolarlık ihracatla başladık, zamanla 2 milyon 400 bin dolara kadar çıktık. İnşallah daha da ileriye gideceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, ihracat pazarlarını artırmak istediklerini de belirterek, "Bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere Çin'i de kattık. Hedefimiz daha fazla ürün üretebilmek, daha fazla ihracat ve firmamızı daha da üst noktalara taşıyabilmek." dedi.

"Çin pazarına girmek alkışlanacak bir başarı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan da Cemsan Elektrikli Cihazlar Sanayi ve Ticaret Şirketinin Çin'e elektrikli ısıtıcı ihraç etmesinin büyük bir başarı örneği olduğunu dile getirdi.

Gürdoğan, "Trabzon'da üretilen ve global bir marka haline getirilen yüksek katma değerli bir ürün olan elektrikli ısıtıcıların Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç edilmesi büyük bir başarı hikayesidir. Trabzon'dan bir dünya markasının doğması bize büyük bir gurur verdi, bundan dolayı şirket yetkililerini tebrik ediyoruz. Özellikle dünyanın üretim üssü olan Çin Halk Cumhuriyeti pazarına girebilmek alkışlanacak büyük bir başarıdır." dedi.

Kaynak: AA

