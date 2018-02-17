Trabzon'da günlük 10 bin ekmek çöpe gidiyor

Trabzon’da ekmek israfı ile bilgi alan Altunbaş, “Trabzon’da günde 10 bine yakın ekmek çöpe gidiyor. Hadis-i Şerif’te ne diyor, ‘Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez’ İsrafı önlemek yine israfı gerçekleştiren insanların elinde. Hesaplı olmak, bilinçli tüketim yapmak israfın önüne geçmek için ihtiyacımız olan şeyler. Toplumumuzun israf etmemek için dikkatli ve hesaplı olması gerekiyor. Sonuçta çöpe giden her gıda ve besin maddesi vatandaşımızın cebine ve ülke ekonomisine zarar veriyor. Büyük uğraş ve zahmetlerle ürettiklerimizi bir çırpıda çöpe atmayalım” dedi.

Trabzon’da 4 noktaya ekmek toplama merkezi

Fırıncılar Odası Başkanı İlik, herkesin tüketeceği kadar ekmek alması için proje hazırladıklarını açıklayarak “Trabzon’da güney, kuzey, doğu ve batı ilçelerinde olmak üzere 4 tane ekmek toplama merkezi kurmayı planlıyoruz. Ekmek dağıtım şirketi tek elden dağıtımı yapacak ve her bakkala, restorana günde ne kadar ekmek lazım oluyorsa o kadar ekmek bırakacak. Fırınlar da buna göre ekmek üretmiş olacak. Böylelikle herkes tüketeceği kadar ekmeği satın almış olacak. Şuan itibariyle yüzde 60 katılımı yakaladık. Daha iyi seviyelere geleceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Trabzon’da süper marketler eliyle günde 5 milyon lira şehirden çıkıyor

Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Başaran Maraba’yı da makamında ziyaret eden Altunbaş, Maraba ve yönetiminin hayata geçirdiği Bizim Bakkal A.Ş. projesinin Türkiye’ye yayılmasının tüm bakkallar adına iyi olacağını kaydetti. Altunbaş “Vatandaşlarımızın mahalle bakkallarını kullanarak Trabzon’un ekonomisin daha fazla katkı sunması lazım. Mahalle bakkallarını yaşatabilmek çok önemli. Onlar olmadığında samimiyet de ortadan kalkıyor” şeklinde konuştu.

Trabzon’da süper marketlerin günde 5 milyon liralık bir parayı her gece şehirden çıkardığını söyleyen Altunbaş, “Bakkalların kendini sürekli geliştirip yenilemeleri çok önemli. Bizim Bakkal A.Ş. projesi bu noktada çok önemli bir rol üstlendi. Trabzon halkının parasının Trabzon’dan çıkması kentimiz ve vatandaşlarımız için bir kayıptır. Biz esnafımızın sorunlarına yardımcı olmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için daima hazırız” ifadelerini kullandı.

Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Odası Başkanı Başaran Maraba da vatandaşın bakkallara sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA