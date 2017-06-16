Trabzon'da 42 bin 463 kişiye istihdam sağlandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında Trabzon'da 42 bin 463 kişinin istihdamının sağlandığını söyledi.

Kalıcı istihdamın artırılması çalışmaları kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile TTSO arasında eğitim iş birliği protokolü imzalanması dolayısıyla düzenlenen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak katıldı.

Yıldırımhan, burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın, iş dünyasıyla iş arayanlar arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

İstihdam noktasında kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin katkı vermesi gerektiğini ifade eden Yıldırımhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan bu harekette her kurum üzerine düşeni yapma gayretini gösteriyor." dedi.

Yıldırımhan, eğitim iş birliği protokolünün yetişmiş kalıcı istihdama büyük katkı vereceğine inandığını söyledi.

Eren, ülke genelinde işveren kesimin iş yaptıracak nitelikli eleman bulamadığından şikayet ettiğine dikkati çekerek, bu sorunun çözümü noktasında etkili olacağını düşündükleri protokolü Türkiye'de imzalayan üçüncü oda olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Girişimcilik eğitimlerine 7 bin 776 kişi katıldı"

Hacısalihoğlu, ÇASGEM'le yaptıkları protokolle, eğitimleri daha geniş kapsamlı şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Kalıcı istihdam sağlamanın en önemli konu olduğunu belirten Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Trabzon'da 42 bin 463 kişinin istihdamı sağlandı. Trabzon'da, '25 bin istihdam sağlayacağız.' demiştik ve bunun üzerine çıktık. İstatistikler, iş arayanların istenilen özellikte olmadığını gösteriyor. Bu bakımdan eğitimler çok çok önemli. Bizim istediğimiz kalıcı istihdamı sağlamaktır. Bundan sonraki gayretlerimiz de bu yönde olacak."

Hacısalihoğlu, geçen yıl girişimcilik alanında 287 sınıf açtıklarını anlatarak, "Eğitimlere 7 bin 776 kişi katıldı. 142 iş planı başvurusundan 130'u destek almaya hak kazandı. Bunlara toplam 1 milyon 858 bin 621 lira destek verildi." diye konuştu.

İstihdam seferberliğinde herkesi üzerine düşen görevi yerine getirmeye davet eden Hacısalihoğlu, sadece bir yıl değil, ömür boyu istihdam seferberliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından eğitim iş birliği protokolü Yıldırımhan, Şenocak, Eren ve Hacısalihoğlu tarafından imzalandı.