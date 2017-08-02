Trabzon'a 7,8 milyon liralık inovasyon merkezi

Trabzon'da yeni teknolojik ürünlerin piyasaya sunulması amacıyla kurulacak Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nde, Doğu Karadeniz'deki sanayi tesislerine hizmet verilmesi planlanıyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin kuruluş kararının Trabzon Valiliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon TSO, Trabzon Ticaret Borsası, Of TSO ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından alındığını ve bu doğrultuda ilgili protokollerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin inşasına bir süre önce Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde başlandığını belirten Hacısalihoğlu, binanın yapımını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin üstlendiğini anımsattı.

Hacısalihoğlu, merkezin Trabzon'un ekonomik kalkınmasına ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunacağını vurgulayarak, "Bir taraftan da Trabzon'da mevcut veya gelişmekte olan kamu ve özel girişimlerin, girişimcilerin ve üniversitelerin Ar-Ge ve inovasyon potansiyellerini artırmasına veya geliştirmesine katkı yapacaktır." dedi.

"Merkezin en önemli katkılarından biri de ilaç endüstrisine olacak"

Merkezin 11 bin 30 metrekare açık alan üzerine inşa edileceğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "7,8 milyon lira bedelle ihale edilen, 7 bin 379 metrekare kapalı alana sahip merkezin inşaatının yaklaşık yüzde 40'ı tamamlandı. Merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, üç boyutlu tarama teknolojileri, toz metodolojisi, Ar-Ge birimleri, biyoteknoloji laboratuvarlarının yanı sıra yönetim ve idari birimler de bulunacak." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, merkezin en önemli katkılarından birinin de ilaç endüstrisine olacağına işaret ederek, Ar-Ge laboratuvar ve ofislerinin bir kısmının, misyon ve vizyonuna uygun başarılı projeleri bulunan girişimcilere tahsis edilecek merkezin aynı zamanda bir kuluçka merkezi olmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bu sayede merkezin yaptığı çalışmalarla sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanizmanın da tesis edilmesine katkıda bulunulacağına dikkati çeken Hacısalihoğlu, merkezin, Ar-Ge'ye yatkın girişimcilerin bu alanda çalışmalarına olanak sağlayarak yeni fikirlerin ortaya çıkması ile sürdürülebilir toplumsal fayda yaratacağını söyledi.

Hacısalihoğlu, biyoteknoloji alanında ilaç biyoteknolojisi araştırma ünitelerini içeren ve biyoteknolojik ilaç sanayisine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir yapı da oluşturacaklarını belirterek, "İlaç biyoteknolojisi araştırma ünitesi sayesinde doğal zenginlik kaynağı ilaç ham maddesi olan bitkilerimizden ilaç etken maddelerinin elde edilmesi konusunda araştırmalar yürütülecek. Merkezde üretilecek projelerin, ülkemizin gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.