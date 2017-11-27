Trabzon ihracatta 18 il arasında lider

Doğu Karadeniz'de ocak-ekim döneminde 2 milyar 797 milyon 855 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu ihracatın 941 milyon 18 bin dolarlık kısmı Trabzon'dan yapıldı. Bölge ihracatının yüzde 34'ünün karşılandığı Trabzon, 18 il içerisinde lider konumda yer aldı.

Trabzon'un ihracatında ise 134 milyon 917 bin dolarla Rusya Federasyonu ilk sırayı alırken, bu ülkeyi İtalya takip etti. Bu dönemde Trabzon'dan en çok ihraç edilen ürün, 437 milyon 220 bin 935 dolarla natürel iç fındık oldu.

"Söz konusu ihracat 212 firma tarafından yapıldı"

Yılın 10 aylık döneminde 81 ilden gerçekleştirilen ihracatta 16'ncı olan Trabzon'un, Karadeniz illeri arasında ise birinci sırada yer alıyor.

Söz konusu ihracat 212 firma tarafından yapıldı. Kentten 106 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Karadeniz'den en fazla ihracat yapılan ilk üç il ve firma sayısı:

Ocak-Ekim

İl Adı İhracatçı Firma Sayısı İhracat Değeri (dolar)

Trabzon 212 941.018.000

Samsun 232 385.833.000

Zonguldak 62 248.722.000

Kaynak: AA