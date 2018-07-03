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TPAO'ya 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 4 saha için petrol arama ruhsatı verdi.

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TPAOya 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Diyarbakır'da 2, Şırnak'ta 1 ve Kırklareli ile Tekirdağ sınırları içerisinde kalan 1 sahada petrol aramak için söz konusu şirkete 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Yüzölçümleri 14 bin 510 ile 30 bin 400 hektar arasında değişen sahalar için TPAO, 5 Aralık 2017 ile 2 Mart 2018 tarihleri arasında başvuru yapmıştı. Ayrıca Genel Müdürlük, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin 13 Haziran 2018 tarihinde 4 farklı sahada petrol arama ruhsatı almak için başvuru yaptığını duyurdu. Söz konusu ilanda başvuru yapılan sahaların yalnızca pafta numaraları yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: TPAO, petrol, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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