'Torba tasarı' Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 3. gün mesaisi başladı.

Komisyonda, iki gün içinde 33 maddesi kabul edilen ve 3'ü geçici 130 maddeden oluşan tasarının görüşmeleri devam ediyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, özellikle altyapı ve sağlık alanında, kamu özel iş birliği projelerine ülke olarak son yıllarda ağırlık verdiklerini söyledi.

Ağbal, "Hükümet olarak vatandaşların ihtiyaç duyduğu altyapı, sağlık ve diğer hizmetleri daha hızlı şekilde vatandaşlara eriştirmek, kamu özel iş birliği projelerindeki ortak özellik olarak özel sektörün deneyiminden istifa etmek, özel sektörün finansman imkanlarından bu yolla kullanmak ve sadece bir finansman yöntemi olarak değil aynı zamanda bir işletmecilik yöntemi olarak da özel sektörün kamu hizmetlerinin sunumuna bu yolla katılmasını sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kamu özel iş birliğinde, farklı ülkelerde farklı uygulamaların olduğunu, başarılı ülke örneklerinin yanı sıra başarısız örneklerin de bulunduğunu kaydeden Ağbal, Türkiye olarak bütün bu tecrübeleri dikkate alarak kamu özel iş birliği projelerini uyglamaya koyduklarını bildirdi.

Şu ana kadar özellikle sağlık sektöründe önemli projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En kritik konu, bu projelerin ileriye dönük bütçeye getireceği yük, ortaya çıkaracağı risk. Bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı olarak 2015'te bu projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde muhasebeleştirilmesini sağlamak üzere tebliğ düzenlemesi yaptık. Şu anda bütün kamu kurum ve kuruluşları, kamu özel iş birliği projeleri kapsamında yaptıkları bu yatırımları ve yüklenimleri belirlenmiş standartlarda muhasebeleştiriyor.

Daha önemli olan ileriki yıllara gelebilecek bütçe yükünün hesaplanması. Burada da gerek Dünya Bankası, gerek IMF'nin, riskin hesaplanmasına ilişkin standartları, yaklaşımları var. Bakanlık olarak, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile üç dört aydır yoğun şekilde, Türkiye'de şu ana kadar uygulamaya konulmuş kamu özel iş birliği projelerinin ileriki yıllara muhtemel yüklenimlerine ilişkin olmak üzere kapsamlı rapor hazırlıyoruz. Yıl sonuna kadar bu raporu bitirmeyi, kamuoyuyla paylaşmayı öngörüyoruz. Bu çalışmayı yaparken de uluslararası kuruluşların da teknik deneyimlerinden yararlanıyoruz. Çalışmada hedefimiz bu ay içinde bitirmekti fakat uluslararası kuruluşlarla yaptığımız çalışmada, aralık ayında teknik heyet göndereceklerini söylediler. O görüşmeyi yaptıktan sonra bu bilgileri kamuoyuyla da paylaşacağız. Kamu özel iş birliği projelerinin oluşabilecek risklerinin de bütçede gerekli ödeneklerinin öngörülmesi lazım."

Ağbal, Ankara Esenboğa Havalimanı'nı normal klasik bütçe ödenekleriyle bu kadar hızlı şekilde yapılamayacağını kaydetti. Bakan Ağbal, Esenboğa ve Atatürk havalimanlarının, başlangıçta öngörülenden çok daha hızlı şekilde nakit ve kamuya ilave getiri sağladığını dile getirdi.

Komisyonda bugün kabul edilen maddeye göre, kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon sağlamak üzere kurulan özel amaçlı kuruluşlar, bu fonları proje yüklenici firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, noter harcı, tapu ve kadastro harcı, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, gemi ve liman harçları, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, trafik harçlarından muaf olacak.