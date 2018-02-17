Topraksız tarımla çilek üretimi artıyor

Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Yılmaz Yaltır, topraksız tarımla, çilek üretiminin çiftçiye daha fazla para kazandırdığını söyledi.

Çilek üretimini, daha geniş bir mevsime yaymak, kaliteyi, ihracatı ve üreticinin gelirini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Yaltır, "Mevsime yayıldıkça daha uzun süre çilek üretimi oluyor. Böylece piyasalara hitap edebiliyoruz. Kalite yükseldikçe, her türlü pazara hitap edebiliyoruz. Türkiye içinde ve dışında da daha çok çilek satma imkanı oluyor." dedi.

Yaltır, 2009 yılında başlanan topraksız tarımla, çilek üretiminin arttırılması için çalıştıklarını vurgulayarak, özellikle tarıma elverişli olmayan çorak topraklarda verimli üretim yapılabildiği için ekonomiye de önemli katkı sağladığını, ilçede 150 dönümde topraksız tarım yapıldığını aktardı.

Yatır, bu sistemde, ön yatırım ve işletme maliyetinin biraz fazla olduğunu, ancak 7-8 aylık bir üretim süresi bulunduğuna işaret etti.

"Erkencilik bakımından da önemli olmasının yanında açık alana ekilmiş çilekte bir dönümden 4-5 ton civarında ürün alınırken, bu sistemle bir dönümden 10-15 ton civarında ürün hasat edilebiliyor. İçerisinde bulunulan toprak şartlarında hastalıktan ve diğer iklim koşullarından uzak bir şekilde daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmek için böyle bir sistemini kurduk. Burada kesinlikle toprak kullanmıyoruz. Kurduğumuz seramızda cocopeat denilen Hindistan cevizinin liflerinden elde edilmiş hammadde içerisinde çilek yetiştiriyoruz. Bu ürünün beslemesine dikkat edildiği taktirde toprak kültüründen herhangi bir farkı yok."

Yaltır, üreticilerin topraksız tarımı tercih ederek, daha az alandan daha çok ürün elde edebildiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA