Toplanan inek sütü miktarı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 1,15 azalarak, 9 milyon 211 bin 21 tondan 9 milyon 105 bin 200 tona düştü. Söz konusu yılda, inek peyniri üretimi yüzde 3,8 artışla 662 bin 215 tona, ayran üretimi ise yüzde 4,9 artarak 717 bin 338 tona çıktı. Yoğurt üretimi ise yüzde 0,04 azalarak 1 milyon 172 bin 729 tona geriledi.

Geçen yılın aralık ayında toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 812 bin 46 tona yükseldi. Söz konusu ayda ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 158 bin 689 ton olarak gerçekleşti ve bu dönemde yüzde 12,6 artış kaydetti. İnek peyniri üretimi de söz konusu dönemde yüzde 6,5 artarak 57 bin 695 ton oldu. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 artarak 359 tona yükseldi.

Yoğurt üretimi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artış göstererek 93 bin 559 tona ulaştı. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 5,8 yükselerek 56 bin 603 ton oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise 2017 Aralık'ta, bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da söz konusu ayda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artış kaydetti.

Öte yandan TÜİK, geçmiş yıllara ilişkin bazı verilerde revizyona gitti.

Kaynak: AA