  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Toplam kredi stoku yüzde 23 arttı

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre %23 artarak 2 trilyon 59 milyar lira oldu.

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Toplam kredi stoku yüzde 23 arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 2 trilyon 59 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi aylık bülteninin temmuz sayısı yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017'nin temmuz ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 2 trilyon 59 milyar lira olarak kaydedildi. Artış oranı, bir önceki aya göre de yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Nakit kredilerin 1 trilyon 959 milyar liralık bölümü bankalar, 44 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 30 milyar lirası finansman şirketleri ve 27 milyar lirası da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Söz konusu dönemde tasfiye olunacak alacaklar, 2016'nın temmuz ayına göre yüzde 23 artarak 71 milyar lira oldu.

Tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bu yılın temmuz ayında bankalarda yüzde 3,3, faktoring şirketlerinde yüzde 5,3, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 5,5 ve finansman şirketlerinde yüzde 3,1 olarak kaydedildi.

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, tbb, risk merkezi
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