TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına bir haftada 8 bin başvuru yapıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir'de orta gelirli vatandaşlar için ürettikleri 605 konuta olan ilginin, sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade etti.

Turan, "İstanbul Kayaşehir'de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz 605 sosyal konutumuza, müracaatların başladığı ilk bir haftada yaklaşık 8 bin başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir" dedi.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, öncelikli hedeflerinin dar ve orta gelirli, bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları kira öder gibi konut sahibi yapmak olduğunu aktardı.

Sosyal devletin en önemli yansımasının vatandaşın barınma ihtiyacını karşılaması olduğuna dikkati çeken Turan, İdare'nin bunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğinin altını çizen Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" diye konuştu.

İstanbul Kayaşehir'de konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 11 Nisan'a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini bildiren Turan, başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan'da yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini söyledi.

Mahalle kültürü ve yatay mimari

Turan, 2014 yılının ilk yarısında yeni üretim disiplinleri ve modellerini hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.

Bu doğrultuda yatay mimari, yöresel mimari, semt kültürünü barındıran mahalle konsepti ve kalite unsurlarını temel hareket noktası olarak belirlediklerini aktaran Turan, "Tüm yeni projelerimizi bu temel bakış doğrultusunda şekillendirdik. Kayaşehir projemiz de yatay mimariyi ve mahalle kültürünü yansıtıyor. Vatandaşlarımız özledikleri mahalle kültürüne projemizle kavuşacak" dedi.

"Konutların fiyatı 160 bin liradan başlıyor”

Satışa sunulan 605 konutun fiyatının 160 bin liradan başladığını belirten Turan, şu bilgileri verdi:

"Konutlarımızın taksitleri 677 liradan başlıyor. Konutlarımızın satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli, 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Konutlarımız görmek isteyen vatandaşlarımız gelip numune daireleri de gezerek tanıtım ofisimizden bizden bilgi alabilirler."

"Konut sahibi olmama şartı var"

TOKİ'nin bütün sosyal konut başvuru şartlarının bu projede de geçerli olduğunu vurgulayan Turan, şunları söyledi:

"Burası bir sosyal konut projesidir ama orta gelir grubuna hitap eder. Ancak yine de konut sahibi olmama şartımız var. Diğer şartlarımız ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, İstanbulda en geç 30 Nisan 2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir.

Vatandaşlarımız konut sahibi olduklarında 2 yıl bu konutları satamaz, devredemezler. Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımız ev sahibi yapmaktır."

Turan, ayrıca kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedelin 2 Mayıs'ta konut sahibi olamayan vatandaşlara iade edileceğini aktardı.

Kaynak: AA