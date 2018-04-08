TOKİ'nin indirim kampanyası 24 Nisan'da başlıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini söyledi.

Vatandaşların bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının tarihi ve koşullarının belirlendiğini dile getiren Turan, bu yıl ki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurguladı.

Turan, "Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek" dedi.

"Son başvuru tarihi 18 Mayıs"

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs tarihlerinde ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini kaydederek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" diye konuştu.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla, TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2016 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir" dedi.

Turan, kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını belirterek, yaz aylarında indirim kampanyası yapıldığında çok sayıda vatandaşın köyünde, tatilde olduğunu, bunun için indirim kampanyasını bahar ayında yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl 17 binden fazla kişi yararlandı

Geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin 706 kişinin faydalandığını hatırlatan Turan, 950 milyon 767 bin liralık borcun kapatıldığı bilgisini verdi.

Turan ayrıca, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA