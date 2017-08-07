TOKİ'den Rize'ye 204 milyon liralık yatırım

TOKİ Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, TOKİ Başkanı Turan'ın Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile Timya Vadisi'nde inşası devam eden 759 konutluk kentsel dönüşüm projesini incelediği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Turan, Rize'deki kentsel dönüşüm projesinin çok iyi noktaya getirildiğini belirtti.

Kentsel dönüşümde her şeyden önce riskli alanlarda oluşan tehditleri ortadan kaldırıcı adımlar atmayı ve yerinde dönüşümü amaçladıklarına işaret eden Turan, kentsel dönüşümde vatandaşın rızasının son derece önemli olduğu ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Turan, Rize'de uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin, altyapısı yetersiz, mimari olarak düzensiz, dar ve dik yollar nedeniyle ulaşım sorununun had safhada olduğu çarpık yapıların yerine doğal afetlere dayanıklı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla birlikte yapılaşma sağlayan prestijli bir proje olacağını belirtti.

TOKİ'nin Rize'de büyük yatırımlar yürüttüğüne dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"TOKİ olarak çayın başkenti Rize'de 2 bin 174 konutun inşasına başladık. Bunların bin 415'ini tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Konutun yanında sosyal donatılar inşa ettik. Rize'de 400 kişilik yurt, 35 iş yeri, 250 yataklı hastane, 2 cami, 150 yataklı hastane, spor salonu, arıtma tesisi inşa ettik. Devam eden projelerimiz ile Rize'de toplam yatırımımız yaklaşık 204 milyon lira olacaktır."

"Yüzyıllar boyu yaşayacak şehirler inşa etme motivasyonuyla çalışıyoruz"

Turan, ülke genelinde yürüttükleri tüm inşaat faaliyetlerinde insan ve şehir ilişkisini gözeten bir yaklaşımı benimsediklerini vurgulayarak, şehir silueti, kültürel ve sosyal doku, bölge ekonomisi, coğrafya ve çevre gibi şehir ve insana dair her parametreyi titizlikle analiz ederek projeleri hazırladıklarını belirtti.

Ev ve şehre dair yüksek hassasiyetle ve yeni bir vizyonla hazırlanan binlerce konut ve yerleşim projesinin, tüm nitelikleriyle milletin beklentilerini karşılayarak mutlu ve huzurlu yuvalarına güvenli birer kapı olacağının altını çizen Turan, "Yeni bir vizyonla insan ve şehir odağında son derece hassas davranıyoruz. Çok katlı yaparak bunu bir kazanca dönüştürmek mümkünken örneğin 10 kat yapabilecekken bunu yapmadık. 10 kat yerine 5 kat yaptık. Emsalin tamamını kullanmıyoruz, asla yüksek imar vermiyoruz, altında kalıyoruz. Hem insanları konut sahibi yapma hem de yüzyıllar boyu yaşayacak şehirler inşa etme motivasyonuyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.