TOKİ’de, bin 892 konutun kura çekimi yarın başlıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de mahalle konseptiyle inşa edilen bin 892 konutun kurası yarın ve perşembe günü çekilecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Kayaşehir'de kurası gerçekleştirilecek bin 892 konut için başvuruların 5-20 Eylül tarihleri arasında alındığını belirtti.

Orta gelir katmanı için satışa sundukları bin 892 sosyal konuta 39 bin 179 başvuru geldiğini aktaran Turan, kura çekimlerinin İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın saat 10.00'da başlayacağını bildirdi.

Turan, yarın 2+1 konutların, perşembe günü ise önce 3+1 konutların, sonrasında ise 1+1 tipi konutların kura çekilişlerinin gerçekleşecektirileceğini ifade etti.

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır "bir dost eli" yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Turan, "TOKİ olarak toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza dönük konut ve sosyal yaşam alanlarımızın inşası sürerken, özel kontenjan ayırdığımız başta şehit yakını ve gazilerimiz olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızı TOKİ çatısı altında yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ve emeklilerimize sunduğumuz avantajlar ve özel kontenjan uygulamasını da aynı hassasiyetle sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.