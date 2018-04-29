TOKİ, hak sahiplerine konutlarını teslim ediyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, her yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için yaklaşık 60 bin konut ürettiklerini anlattı.

Türkiye'nin 81 ilinde konut üretimini hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Turan, "Dar gelirli vatandaşlarımız için konut inşa ederken bir yandan da konutlarımızın teslimlerini yapıyoruz. Ülkemizin bazı illerinde inşasını tamamladığımız 5 bin 791 konutumuzu yılın ilk dört ayında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşasını tamamladığımız 2 bin 647 konutu ise mayıs ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Ocak ve şubatta 625 konut teslim edildi

Ocak ayında Batman'da inşasını tamamladıkları 163 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini söyleyen Turan, şubat ayında ise Hatay'da 155 konut, Trabzon'da 307 konut olmak üzere yılın ilk iki ayında toplam 625 konutu hak sahibi vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi.

İstanbul Kayaşehir'de 420 konut teslim edildi

Ülkenin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup onlarca konut projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz." dedi.

İstanbul Kayaşehir'de 2017'nin ekim ayında satışı yapılan bin 892 konut içerisindeki 420 konutun inşasının tamamlandığını belirten Turan, "Mahalle konsepti ile geliştirilmiş semt kültürünü barındıran 420 konutumuzu 09 Nisan-27 Nisan tarihleri arasında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Vatandaşlarımız artık yeni yuvalarında yaşamlarını sürdürmeye başladı." bilgisini verdi.

Başkent'te 509 konut teslim edildi

Turan, başkentte özellikle Mamak ilçesinde kentsel dönüşüm projelerine hızla devam ettiklerini vurguladı.

"Kentsel dönüşüm projeleriyle çarpık kentleşme sonucunda yaşanamaz hale gelen bölgeleri yaşanabilir çevrelere dönüştürüyoruz. Mamak'ta Gülseren Mahallesi ve Altıağaç-Karaağaç ve Hüseyingazi mahallerinde kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Projemizin içerisinde camiler, ticaret merkezleri, okullar, sosyal tesisler yer alıyor. Projelerimiz tamamlandığında yeni bir Mamak inşa edilmiş olacak. Mamak Gülseren Mahallesi üçüncü etapta inşasını tamamladığımız 509 konutumuzu da 2-25 Nisan tarihleri arasında vatandaşlarımıza teslim ettik."

Erzurum Palandöken kentsel dönüşüm konutları tamamlandı

Erzurum Palandöken'de 3 etap halinde 2 bin 229 konutluk kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini belirten Turan, ikinci etapta inşasını tamamladıkları 594 konutu 2-30 Nisan'da teslim edeceklerini bildirdi.

Turan, "Palandöken Kentsel Dönüşüm projemiz çevre düzenlemeleri, donatı alanlarıyla bütün sosyal ihtiyaçlara cevap verecek. Sosyal alanlarıyla öne çıkan Palandöken Kentsel Dönüşüm projemiz tamamlandığında örnek bir yaşam alanı olacak." açıklamasını yaptı.

Kocaeli ve Manisa'da 556 konut teslim edildi

Turan, TOKİ'nin son üç buçuk yıldır yatay ve yerel mimari ile konut ürettiğini aktararak, Kocaeli, Manisa'da bu yöntemle inşa ettikleri 556 konutu hak sahibi vatandaşlara teslim ettiklerini belirtti.

Kocaeli Kandıra'daki 301 konutun 95'inin teslimlerini 26-30 Mart'ta yaptıkları dile getiren Turan, 206 konutu ise 5-17 Nisan tarihleri arasında teslim ettiklerini söyledi.

Manisa ilinde yoğun bir konut üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Turan, "Demirciler ilçesinde inşasını tamamladığımız 255 konutumuzu 26 Mart'ta vatandaşlarımıza teslim etmeye başladık. 13 Nisan'a kadar konutlarımızın teslimini tamamladık." diye konuştu.

Karaman ve Konya'da bin 507 konut teslim ediliyor

Karaman merkez Kırbağ Mahallesi'nde 998 konut, camii ve ticaret merkezinden oluşan proje ile Konya'nın Meram ilçesindeki 509 konutun inşasını tamamladıklarını söyleyen Turan, konutların hak sahibi vatandaşlara 2 Nisan itibarıyla teslim edilmeye başlandığını, teslim işlemlerinin 30 Nisan'a kadar tamamlanacağını söyledi.

Turan, ayrıca Karabük Merkez'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettikleri 700 konutun 2-27 Nisan tarihleri arasında, Hatay Reyhanlı'da inşa edilen 414 konutun ise 2-20 Nisan tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edildiğini vurguladı.

Gaziantep'te 466 konut teslim edildi

Gaziantep'in merkez ilçelerinden Şehitkamil'de inşası tamamlanan 466 konutu 4-17 Nisan tarihleri arasında hak sahiplerine verdiklerini belirten Turan, Gaziantep'te yaklaşık 8,5 milyon metrekare alan üzerinde 200 bin kişinin ikamet edeceği 50 bin konutluk yeni bir şehir kurduklarını kaydetti.

Turan, "Yerel ve yatay mimari yaklaşımını esas aldığımız proje ile prestijli ticari, sosyal ve kültürel alanlarıyla kaliteli ve canlı bir yaşam imkanı sunacağız. 2023 yılına kadar tamamlayacağımız proje ile Gaziantep'in geleceğe dönük konut ihtiyacını da karşılayacağız." dedi.

Mayıs ayında 2 bin 647 konut teslim edilecek

İnşasını tamamladıkları 2 bin 647 konutu da mayıs ayı içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edeceklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Antalya Akseki'de 409 konut, Erzurum Aziziye'de 210 konut, Ankara Gölbaşı'nda bin 585 konut ve Ankara Mamak'ta 443 konutu mayıs ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir yaşam sürmesini dilerim."

Kaynak: AA