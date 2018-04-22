TOKİ faiz oranlarını indirdi

Borcunu erken ödeyip konut ya da iş yeri tapusunu hemen almak isteyen alıcılara yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular 24 Nisan'da başlayacak.

Kampanya kapsamında konut ve iş yeri sahipleri, borç bakiyelerini Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları bankalardan çekecekleri konut kredisi ile de kapatabilecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, faiz oranını bankalarla konuştuklarını belirtti.

"Konut faiz oranlarının yüzde 1'in altına inmesi gerekiyordu. Biz de bu yıl bankalarımıza bunu belirttik. Bankalarımız da bu çağrıya cevap verip konut kredisi faizlerini 50 bin liraya kadar 120 ay vade imkanı ile 0,99'dan verecek. 50 bin liranın üzerindeki kredi oranları ise 120 aya kadar yüzde 1,06 faiz oranıyla verilecek. Yapılan bu uygulama ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz indirin' çağrısına da eşlik etmiş olduk."

Kredi kullanacak vatandaşlar tahsis ücreti de ödemeyecek.

Turan, indirim kampanyasının konut ve iş yeri sahipleri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

"Bankalar geçen hafta itibarıyla indirime gittiler. Faizlerin 50 bin liraya kadar 120 ayda 0,99'a gelmesi önemli bir adımdır. Bunun 50 bin lira üzerinde de uygulanması gerekmektedir."

Son başvuru tarihi 18 Mayıs

Kampanyadan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksidi 2016 yılı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahiplerinin yararlanabileceğini aktaran Turan, "Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir. Geçtiğimiz yıl yaptığımız indirim kampanyasından 17 bin 706 vatandaşımızı faydalanarak 950 milyon 767 bin lira borç kapattı" dedi.

Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarının altını çizdi.

"Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek."

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mayıs. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılmayacak.

Kaynak: AA