TOKİ, Doğu ve Güneydoğu'da 137 bin konutu tamamladı

TOKİ Başkanı Ergün Turan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden konut ve inşaat sektörünün öncü kuruluşu TOKİ'nin , Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konut üretimine hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 176 bin 329 konutun inşasına başladıklarını belirten Turan, "İnşasına başladığımız konutlarımızın 137 bin 94 adedini tamamladık. Diğer konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Bölgeden gelen yoğun talebi karşılamak için vitesi arttırdık." dedi.

Turan, TOKİ'nin Güneydoğu'da inşa ettikleri projelerin ihtiyaca göre ve örnek teşkil eden ve projeler olduğunu vurguladı.

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne kadar Adıyaman'da 4 bin 297, Batman'da 5 bin 397, Diyarbakır'da 16 bin 692, Gaziantep'te 20 bin 813, Kilis'te bin 152, Mardin'de 8 bin 387, Siirt'te bin 297, Şanlıurfa'da 13 bin 515 ve Şırnak'ta 11 bin 111 konut olmak üzere 82 bin 661 konutun inşasına başladık. Bu konutlarımızın 53 bin 499'unu tamamladık."

Yerel ve yatay mimari ile konu üretimi

TOKİ Başkanı Turan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki faaliyetleri kapsamında Gaziantep'te 8,5 milyon metrekare alan üzerinde 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir projesini hayata geçirdiklerini, doğa ve çevreden mimariye, sosyal altyapıdan ulaşım ağlarına, nüfus artış hızından yıllık konut ihtiyacına kadar pek çok parametreyi, 50 bin konutluk alanda eş zamanlı üretilmiş bir çalışma planında buluşturduklarını vurguladı.

"Şanlıurfa Maşuk'ta yerel mimari konseptli, az katlı ve yöreye ait yapı taşları ile yürüttüğümüz sosyal konut projemiz var. Projelerimiz şehrin sosyal, kültürel, coğrafi tüm yapısal özelliklerini barındıracak şekilde tasarlandı. Projemiz tamamlandığında Şanlıurfa'ya yeni değerler katacaktır. Mardin Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 375 konut inşa ettik. Proje yatay mimarisi ile Mardin'in tarihi dokusunu da geleceğe taşıyacak."

Doğu Anadolu'da 83 bin 595 konutun inşası tamamlandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen konut talebini karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Turan, "2002 yılından bugüne kadar TOKİ eliyle Doğu Anadolu Bölgesi illerimizde 93 bin 668 konuta başladık. Bu dönemde Doğu Anadolu illerinde 83 bin 595 konutu tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu.

İdare olarak öncelikli görevlerinin dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan, bir yandan da sosyal donatı alanları ile kamuya yönelik uygulamalar geliştirdiklerini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sadece konut yapmadıklarını belirten Turan, "Yatırımlarımızın içerisinde 62 hastane, 298 okul, 9 kütüphane, 178 cami, 6 sevgi evi, 4 spor salonu, 17 sağlık ocağı, ticaretin gelişmesi ve bölgelerde ekonomik canlılığı artırmak için 196 ticaret merkezi inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu'ya TOKİ'den modern stadyumlar

Doğu ve Güneydoğu'da, yüksek nitelikli tesisler ile sporun gelişmesine dönük yatırımlar yaptıklarını da vurgulayan Turan, "UEFA kriterlerinde ve son teknoloji ile inşa ettiğimiz 25 bin seyirci kapasiteli Malatya stadyumu ve yöreye özgü baklava desenli inşa ettiğimiz 33 bin seyirci kapasiteli Gaziantep stadyumumuz hizmete açıldı." dedi.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, 158 bin 353 metrekare alanda yapımı süren, Diyarbakır'ın yanı sıra bölgeye de hizmet verecek UEFA ve FIFA standartlarındaki 33 bin seyirci kapasiteli stadın yüzde 92'sinin tamamlandığı belirten Turan, Batman'da 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun da tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Terörün yaraları TOKİ ile sarılıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörden zarar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla başlattıkları büyük konut hamlesi kapsamında Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari ve ilçelerinde yıkılan ve tahrip olan binaların yerine 24 bin 435 yeni konutun inşasını başladıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Terörden dolayı nice insanımız evinden, işinden, ailesinden ve hayatından olmuştur. Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye dönük büyük bir konut hamlesi başlattık. Bölgede yeni projeler yapmaya, terör örgütlerinin yakıp yıktığı yerleri yeniden imar ve inşa etmeye başladık. Konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Şırnak'ta ve Diyarbakır'da yapımını tamamladığımız konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın daha iyi ve daha sağlıklı konutlarda oturmalarını sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bölgede kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Bölgede inşaatı devam eden projelerimiz vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek."