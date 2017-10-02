TOKİ borcunun yüzde 70'i yastık altından ödendi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyaya 17 bin 706 vatandaşın başvurduğunu ve 950 milyon 767 bin lira para yatırarak borçlarını sıfırladığını belirtti. Turan, "Kampanyamızdan yararlanan vatandaşlarımızın yüzde 70'i borcunu 'yastık' diye tabir ettiğimiz kişisel tasarrufları ile kapattı." ifadesini kullandı.

Turan yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların yüzde 20 indirimle borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandığını belirtti.

Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyaya 17 bin 706 vatandaşın başvurduğunu bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kampanyaya 950 milyon 767 bin lira para yatırdı ve borçlarını sıfırladı. Kampanyamızdan yararlanan vatandaşlarımızın yüzde 70'i borcunu 'yastık' diye tabir ettiğimiz kişisel tasarrufları ile kapattı. Bu durum, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır. Ayrıca birikimlerin konut amaçlı kullanılması da sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir."

18 yılda 43 bin konut

Turan, politikaları gereği muhatap oldukları kitlenin, dar ya da orta gelirli aile ve bireyler olduğunu belirterek, "Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ'nin kurulduğu günden bu yana kuruluş amacının konuta erişmekte zorlanan vatandaşları toplu konuta eriştirmek olduğunu belirten Turan, 2002 yılına kadar yani 18 yılda idarenin yaklaşık 43 bin konut yaptığını aktardı.

Turan, 2002 yılından bugüne kadar ise 800 bin konut inşa edildiğinin altını çizdi.

TOKİ'nin dünyada model alındığını vurgulayan Turan, her hafta 3-4 gelişmekte olan ülkeden görüşme talebi aldıklarını aktardı.

Kar odaklı çalışmadıklarına işaret eden Turan, 100 liraya mal ettilerse 100 liraya verdiklerini, bunların peşinatlarını aldıktan sonra kalan ödemeleri de taksitlendirdiklerini kaydetti.

"İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız"

TOKİ Başkanı Turan, gayrimenkulün ekonomi açısından en önemli sektörlerden biri olduğunu ifade etti.

"Ülke açısından katma değeri yüksek malların, ihraç edilecek ürünlerin üretilmesi aslolan şeydir. Dolayısıyla sanayi önceliğimizdir." ifadesine yer veren Turan, sanayinin öncelikli olmasının inşaatın geride bırakılmasını gerektirmediğini belirtti.

Ergün Turan, 2023 yılı hedeflerinden örnekler vererek, "Hedeflerimize ulaşmamız için inşaat sektörü şu an bulunduğundan daha ileride olmalı. İnşaat sektöründeki hadise çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız." değerlendirmesini yaptı.