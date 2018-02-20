TOKİ Başkanı Ergün Turan: Dünya çapında model olduk

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, dünya çapında model olduklarını, TOKİ modelini öğrenmek ve uygulamak isteyen ülkelere tecrübelerini ve finansman modelini aktardıklarını belirtti.

Etiyopya Kentsel Kalkınma ve Konut Bakanı Getachew Hailemariam Abay ve beraberindeki heyet, Turan'ı makamında ziyaret etti.

Turan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Abay'a tecrübelerini aktardıklarını ifade ederek, TOKİ'nin çalışmalarının dünyada model alındığı vurguladı.

TOKİ'nin yıllık 4 milyar liralık bütçesi olduğunu aktaran Turan, "Bütün çalışmalarımızın bütçesini kendi kaynaklarımızdan oluşturuyoruz. Devletin genel bütçesinden pay almıyoruz." dedi.

Öncelikli görevlerinin dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"İdare olarak bir yandan da sosyal donatı alanları, kamuya yönelik uygulamalar geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 60 bin konut ürettik. Bu 60 bin konut, yaptığımız işin yaklaşık yüzde 50'si. Diğer yarısında ise kamunun ihtiyacı olan faaliyetler yürüttük. 50 bin yatak kapasiteli 266 hastane yaptık. Onlarca okul, üniversite kampüsleri, stadyumlar, yurt binaları, güvenlik tesisleri ve bakanlık binaları yaptık.

Toplam 10 bin 583 sosyal donatı inşa ettik. 193 kamu hizmet binası, bin 50 okul, 993 spor salonu, 71 bin 873 öğrenci kapasiteli 185 yurt ve pansiyon, 96 sağlık ocağı, 892 ticaret merkezi, 42 kütüphane ve birçoğunu tamamladığımız 19 stadyumun inşaatını sürdürüyoruz. İdare olarak kamu kurumlarını da unutmuyoruz. Kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarını yeniliyoruz. Birçok kurum için modern, estetik ve kaliteli hizmet binaları inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz."

"Sınırda duvarlar tamamlanıyor"

Turan, Suriye sınırına yaptıkları güvenlik duvarının, Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olma özelliğine sahip olduğunu ve inşasını tamamlama aşamasına geldiklerini vurguladı.

Turan, "İran sınır hattımızda inşası devam eden 144 kilometrelik duvarın da yarısını tamamladık. İnşallah bahar ayında da diğer yarısını tamamlayacağız." bilgisini verdi.

TOKİ'nin yurt dışında ilgiyle takip edildiğini ve birçok ülkenin temsilcileriyle görüşme yaptıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Bölge ülkeleri başta olmak üzere, yaklaşık 93 ayrı ülke ile görüşmemiz oldu. Afganistan, İran, Afrika, Pakistan, Kazakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden bu alandaki yetkili heyetleri ile bilgi ve tecrübemizi paylaşıyoruz. İmzalanan protokollerle ve mutabakatlarla yeni açılımlar sunma konusunda adımlar atıyoruz. Bugün de Etiyopya Kentsel Kalkınma ve Konut Bakanı Getachew Hailemariam Abay ve beraberindeki heyete tecrübelerimizi aktardık. Heyetler arası görüşmelerimizden sonra Kuzey Ankara Projemizin alanında incelemeler gerçekleştireceğiz. TOKİ olarak dünya çapında model olduk. TOKİ modelini öğrenmek ve uygulamak isteyen ülkelere tecrübelerimizi ve finansman modelimizi aktarıyoruz."

Bakan Abay da Etiyopya'nın Türkiye ile 1912'den bu yana ilişkisi bulunduğunu ve Türkiye'nin kendileri açısından model ülke konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA