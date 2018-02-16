TOKİ Ankara'da açık artırma ile konut satacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Kuzey Kent Projesi'nin Ankara'nın kuzeyinde 1 milyon 655 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini belirtti. Turan, "Yeni bir yaşam alanı olan ve farklı gelir grubundan insanları aynı yerde buluşturacak Kuzey Kent Projesi'nde ilk etapta 250 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sunacağız." dedi.

Açık artırmanın 6 Mart'ta saat 11.00'de TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde yapılacağını aktaran Turan, yaptıkları ve yapacakları ihalelerinin ayrıntılı bilgisine "www.toki.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini, ihaleye katılım şartları, proje detayları ve diğer ayrıntıların internet sayfalarında yer aldığını söyledi.

Turan, açık arttırmaya sunulacak 250 konutun 176'sının 3+1, 16'sının 3+1 dubleks ve 58'inin ise 4+1 planında inşa edildiğini söyledi. Konutların 235 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını söyleyen Turan, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat, 96, 108, 120 ay vade seçenekleri ile ödeme planının olacağını kaydetti.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Türkiye Halk Bankası tarafından yürütüleceğini söyleyen Turan, "Başvurular/teminatlar Türkiye Halk Bankasının tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir." bilgisini verdi.

5 bin konutluk yeni bir yaşam alanı

Dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşları konut sahibi yaptıklarını söyleyen Turan, konut inşaatının yanında ihtiyaç duyulan her alanda projeler ürettiklerini dile getirdi.

Kuzey Kent Projesi'nin Ankara yeni bir değer katacağına vurgulayan Turan, "Proje kapsamında, toplam 5 bin 82 konut inşa ediyoruz. Projemiz; içinde barındırdığı ticari, kültürel, eğitim, sağlık, spor, ibadet yapıları ve tesisleri ile her türlü ihtiyaca cevap verirken Ankara'nın yaşayan en büyük rekreasyon alanı olacak." açıklamasında bulundu.

Yeşil ile dolu bir yaşam

Turan, 250 konutun satışa sunulacağı Kuzey Kent Projesi'nde 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal alanların olduğunu belirtti.

Turan, şöyle devam etti:

"Ankara'ya yeni bir değer katacak proje ile vatandaşlarımız yeşil alanla daha çok buluşacak. 700 bin metrekare alan üzerinde 76 bin ağaç, 5 milyon çalı yer alacak. Kuzey Yıldızı rekreasyon alanında ise 23 farklı büyüklükte süs havuzu, müzik ve dans eşliğinde ses-ışık ve su oyunu gösterilenin yapılmasına imkan veren havuz, 2 giriş kapısı, 21 restoran, 10 lokanta, 10 kafe, 817 araç kapasiteli açık otopark, yaşlılar merkezi 5 bin kişilik amfi, nikah ve düğün salonu yer alacak.

Kuzey Kent Projemizi çok yönlü ve vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa ediyoruz. Proje içerisinde yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları olacak. Ayrıca, çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlar ile çocuklarımız yeşille iç içe bir yaşama kavuşacak."

Kaynak: AA