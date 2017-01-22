  • 22 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.033
  • BIST 83067.15
    ALTIN 146.275
Buradasınız : » » TOKİ 2016'da 64 bin 822 konut üretti

TOKİ 2016'da 64 bin 822 konut üretti

2016 yılı içerisinde üretim sayısını yüzde 40'lık bir oranla arttıran Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, geçtiğimiz yıl 64 bin 822 konut üretimi yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TOKİ 2016da 64 bin 822 konut üretti

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artırdıklarını, İdarenin son bin günde toplam yatırım bedeli yaklaşık 21,8 milyar liralık 521 ihaleyi sonuçlandırdığını kaydetti.

Bu sürede TOKİ'nin, 120 bin 15 konut ve 3 bin 361 sosyal donatıyı ihale ettiğini aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

Yüzde 40 artış

"14 yıllık konut üretim sürecinde gerçekleştirilen toplam yatırım bedelinin yüzde 25,5'ini, ihale edilen toplam konutların yüzde 18,6'sını, teslim edilen konutların yüzde 20,9'unu, satılan konutların yüzde 12,5'ini, açılan restorasyon kredisinin yüzde 36,6'sını, ihale edilen okulların yüzde 6,5'ini, ihale edilen hastanelerin 5,3'ünü, ihale edilen camilerin yüzde 20,6'sını, ihale edilen yurt/pansiyonun yüzde 15,4'ünü, kamu hizmet binalarının yüzde 39,3'ünü bin günde yaptık."

Son 14 yılda ortalama 46 bin 357 konut ürettiklerini belirten Turan, bu rakamı 2016 yılında 64 bin 822'ye çıkararak, konut üretimini yüzde 40 artırdıklarına dikkati çekti.

Son yıllarda kuralı konut satışlarına yoğun talep aldıklarını söyleyen Turan, "Geçen yıl satışa sunduğumuz konutlara yüzde 500 başvuru oldu." dedi.

"2016 TOKİ'nin yatırım yılı oldu"

Sektörün öncü kuruluşu olarak, geçen yıl yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen konut üretimini artırdıklarını ifade eden Turan, 2016'da Türkiye'deki konutların yüzde 9'unu TOKİ'nin ürettiğini aktardı.

Turan, geçen yıl 64 bin 822 konut ürettiklerini belirterek, bu konutların 11 milyon 853 bin 136,36 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildiğini söyledi.

TOKİ Başkanı Turan, "2016'da 100 bin nüfuslu 2,5 şehri oluşturacak ihale gerçekleştirdik. 2023 yılına kadar da 100 bin nüfuslu yaklaşık 18 şehir daha üreteceğiz ve böylece TOKİ 2023 yılına kadar toplam 100 bin nüfuslu 38 şehir üretmiş olacak." diye konuştu.

Etiketler: Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, 2016 konut üretimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER