TOKİ 10 ayda 50 bin konuta ulaştı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 2017'nin 10 ayında 50 bin konut rakamına ulaştıklarını bildirdi.

Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak için 2023'e kadar toplam 1 milyon 200 bin konuta ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Turan, şu ifadelere yer verdi:

"Planlı üretim disiplinleriyle 2023 yılına kadar Anadolu'nun pek çok şehrinde 10 binlerle ifade edilen, yüksek yaşam kalitesine sahip yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Orta vadede 2016-2019 yılları arasında Türkiye genelinde yaklaşık 259 bin 220 konut inşa edeceğiz."

Turan, 2016-2019 yılı stratejisi çerçevesinde hedeflerinin 259 bin 220 konut yapmak olduğunu vurgulayarak, "Bu çerçevede 2017 yılının 10 ayında 50 bin konutu ihale ettik ve inşaatına başladık. 2023 yılı hedeflerimizi gerçekleştirmek için yılda yaklaşık 65 bin konut üreteceğiz. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz. Her yıl yaklaşık 65 bin konutu, konut sahibi olamamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. Bu yıl da hedefimizi yakalamış olacağız." bilgisini verdi.

Kaliteli ve nitelikli konut üretimi

Sosyal konut üretim rakamı ile millete kaliteli ve güvenli konutlar yapmanın, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içinde bulunduklarını belirten Turan, en az sayısal hedefler kadar konutların kalite ve niteliklerinin de önemli olduğunu kaydetti.

Turan, 2014'te başlayan yenilenme sürecinin başarılı sonuçlarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle Anadolu şehirlerimizde, yeni üretim modelimiz ile mahalle kültürüne katkı sağlayan, yatay yapılaşmayı esas alan, şehirlerin yöresel çizgilerinden izler barındıran binlerce konutun inşası sürüyor. Bu projeler, kadim ve modernin harmanlanması üzerine geliştirdiğimiz 'şehirlere değer katan projeler' vizyonunun yansımasıdır. Kurum olarak yoğun bir çalışma sürecindeyiz. Milletimizin sevincinden güç alıyoruz."

Kaynak: AA