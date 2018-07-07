Tokat'ta yetiştiriliyor Avrupa'ya satılıyor

Tokat’ta 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı'nda ayrıca alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor.

Avrupa ülkelerinden talep çok

İrili ufaklı 25 tesisin bulunduğu baraj gölünde yılda yaklaşık 5 bin ton balık üretiliyor.

Üretilen balıklar yurt içinde İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Adana, Kayseri gibi büyük şehirlerin yanı sıra başta Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Kendi işinin patron oldu

Tokat'ta bir tesiste su ürünleri mühendisi olarak çalışırken balık çiftliği satın alan Trabzonlu Selçuk Karaalioğlu, 4 yıldır kendi işinin patronu olarak çalışıyor.

Balık çiftliğinde somon üretimi yapan Karaalioğlu, yavru olarak aldığı balıkları tesisinde belirli bir ağırlığa geldiğinde yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Hummalı bir çalışma var

Kafeslerden tutulan somonlar bir süre buz içerisinde bekletilerek şoklanıyor.

Daha sonra tartılarak köpük kutulara konulan balıklar, üzerine buz dökülerek soğuk hava sistemli özel araçlarla balık hallerine sevk ediliyor.

Ülkeler sıraya girdi

Karaalioğlu, somonu yurt içinde 5-6 ilde bulunan balık haline gönderdiklerinden bahsetti.

"Balık ihracatı yapan firmalarda çeşitli işlemlerden geçen somon balıkları 8-10 ülkeye gönderiliyor. Bu ülkelerin başında Japonya geliyor. Bunun yanı sıra Amerika, Hollanda gibi ülkelere ihracat gerçekleşiyor. Yurt dışında sürekli bir balık talebi vardı, yurt içinde de balığa talep gün geçtikçe artıyor."

Kaynak: İHA