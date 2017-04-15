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Tohum ihracatı ve üretiminde rekor

Yılmaz, "Türkiye’nin tohum ihracatı bir önceki yıla göre 2016'da miktarda yüzde 118 artışla 58 bin 226 tona, değerde yüzde 49,4 artışla 153 milyon 463 bin dolara yükseldi" dedi.

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Tohum ihracatı ve üretiminde rekor

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, Türkiye’nin tohum ihracatının geçen sene bir önceki yıla göre miktarda yüzde 118 artışla 58 bin 226 tona, değerde yüzde 49,4 artışla 153 milyon 463 bin dolara yükseldiğini söyledi.

Yılmaz, konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Sertifikalı tohum üretiminin 2002 yılında 145 bin ton olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bunun 2015'te 896 bin tona ulaştığını geçen sene ise 957 bin 925 tona çıkarak bir rekora imza attığını söyledi.

Türkiye'nin tohum ihracatının geçen yıl, 2015 yılına göre miktarda yüzde 118 artışla 58 bin 226 tona, değerde yüzde 49,4 artışla 153 milyon 463 bin dolara çıktığını belirten Yılmaz, tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen süs bitkileri ve fidan ihracatının da eklenmesiyle 2016'da toplam ihracatın 262 milyon dolara çıktığını kaydetti. Yılmaz, 2015 yılında yüzde 70 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının da 2016 yılında yüzde 89'a yükseldiğine dikkati çekti.

Yılmaz, tohumculukta en çok tartışılan konulardan birinin ithalat olduğuna işaret ederek, "Türkiye bugün tohum ithalatından vazgeçse bile gerekli arzı rahatlıkla sağlayacak konumda. Türkiye Tohumcular Birliği olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte ortak amacımız, ithalat rakamlarını en aza indirmektir. Zaten miktar olarak ihracatımız ithalatımızdan fazladır. Türkiye 70 ülkeye tohum ihraç etmektedir." ifadesini kullandı.

Geçen yıla ilişkin verilerin söz konusu amacı destekler nitelikte olduğunu dile getiren Yılmaz, "Tohumculukta ithalat diğer tüm sektörde olduğu gibi uluslararası ticaret kurallarına göre yapılmaktadır. Tohum ithalatımız miktarda 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 düşmüş, değerde ise 202 milyon dolarla aynı kalmıştır. Kısacası ithalat düşüyor, ihracat artıyor." diye konuştu.

Milli Tarım Projesi sertifikalı tohumluk üretimini artıracak

Yılmaz, tarım sektöründe bu yıl ve gelecek yıl en önemli gündem maddelerinden birinin tohum olacağını belirterek, Milli Tarım Projesi kapsamında tohumda Ar-Ge çalışmalarına 10 kat daha fazla destek verileceğini ve 5 dekardan büyük işletmelerde üretim yapan çiftçilerin sertifikalı tohum kullandıkları takdirde destek alacaklarını hatırlattı.

Yapılacak çalışmalarla sertifikalı tohumluk üretim ve kullanımının önemli oranda artacağını ifade eden Yılmaz, böylelikle verimliliğin de yükseleceğini kaydetti.

Yeni ve üstün nitelikli bitki çeşitlerinin gerek verim gerekse kalite bakımından tarımsal üretim artışına ciddi katkılar sağladığına dikkati çeken Yılmaz, 2016 rakamlarının sektörün gücünü ortaya koyduğunu ve yeni politikaların ülke tohumculuğuna büyük bir ivme kazandıracağını vurguladı.

"Hedefimiz 1,5 milyon ton sertifikalı tohum"

Yılmaz, Birlik olarak 2015 yılında, 2023 yılı için 1 milyon tonluk üretim hedefi koyduklarını anımsatarak, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen üretim ve kullanım destekleri, sektör birlikteliği, özel sektör yatırımları, sektörün rekabet gücünün artması umduğumuzdan daha hızlı sonuçlar verdi. Hedefimize çabuk ulaştık. Milli Tarım Projesinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte şimdi hedefimizi güncellemek zorundayız. Yeni hedefimiz kısa vadede 1,5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmak." diye konuştu.

Etiketler: tohum üretimi, tohum ihracatı
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