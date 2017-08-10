TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'yerli otomobil' müjdesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Zonguldak Ekonomi Zirvesi" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, kentte yaptırdıkları ankete katılan odaların meclis üyelerinin arasında yüzde 56'sının kredi kullandığını söyledi.

Bu yüzde 56'nın içerisindeki yüzde 58'in de kredi maliyetlerinin arttığını ifade ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bunda yüzde 100 haklılar. 2017 yılının ilk altı ayında bankaların kârı açıklandı. Neredeyse bir önceki yıla göre yüzde 100 artış var. Ben buradan bankalara şunu söylemek istiyorum. 'Bakınız biz kâr etmezken siz öyle fahiş şekilde kâr ederseniz, bir şey söyleyeyim hepimiz aynı gemideyiz. Bizim başımıza bir iş gelirse sizin de başınıza iş gelir.' Vicdanlı hareket etmeniz lazım. Buradan bütün bankacılara seslenmek istiyorum. Türkiye'de böyle bir kâr yok. Bu bankacılar ayaklarını biraz denk almaları lazım." diye konuştu.

Yerli otomobil

Yerli otomobilin Filyos Vadi bölgesinde yapılması talebine karşılık müjde veren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Yerli otomobili ben yapacak olsam 'emrin olur' diyeceğim işi bitireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Babayiğit arıyoruz' dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber yerli otomobili yapacak kişilerle, şahıslarla ve firmalarla görüşmeleri bitirdik. Şu müjdeyi vermek istiyorum. Yerli otomobili yapacak, Türkiye'nin markası olacak otomobili yapacak babayiğitler var. Haberiniz olsun. Bunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber çalıştık. Yakında bunların kim olacağıyla ilgili Pazar günü görüşmeler bittikten sonra, Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız. Tabii bu bir devlet projesi değil, özel sektör projesi olacak. Özel sektörümüze biz de diyeceğiz ki bakınız benden Filyos, Ereğli'de buna talip. Talipli olan birçok yerimiz var. Konya, Kayseri, Antep var, Adana var."

Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada birinci sektörün yazılım sektörü olduğuna dikkati çekerek, "İş öyle bir noktaya doğru gidiyor ki bugün artık bazı üreten fabrikalar sürücüsüz, insan hayatı çok önemli olduğu için şoförü olmayan kamyon, otobüs ve otomobile doğru gidiyor. Dünya böyle bir dünya. Otomobil sektörü de buna döndü." ifadesini kullandı.