TMSF'den işçilerin maaş almadığı iddialarına açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum heyetindeki bir yetkili, TMSF'ye devredilen Adularya Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarını almadığı yönündeki iddialara, "Bir şirketin kapanmaması ve insanların işini kaybetmemesi için aylardır verilen mücadelenin, siyasi kavgalara alet edilmesi, çarpıtılması üzüntü verici." karşılığını verdi.

Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine açıklamalarda bulunan yetkili, Adularya şirketine ait Yunus Emre Termik Santrali Havzasındaki kömürün niteliğinin, sobada yakmaya uygun olmadığını ve sadece termik santralde yakılabildiğini belirterek, TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiğinde, termik santralde elektrik üretilmediğini ve şirketin gelirinin olmadığını ifade etti.

Termik santral projesindeki teknolojik problem nedeniyle elektrik üretimine geçilemediğini ve elektrik satarak para kazanılamadığını vurgulayan yetkili, "Termik santral faaliyete geçirilemeyince, işçiler işini kaybetmesin diye kömür satılması gündeme geldi. Sadece termik santrallere uygun olan bu kömürün satılabilmesi için hem devletten hem de termik santralin finansörü Çekya'daki bankadan izin alındı. Sobalarda yanmayan bu kömür sadece termik santrallere satılabildiği için termik santrallerle görüşülerek, yakın noktadaki Ciner grubuna ait termik santrale satış başladı. Kömür satmaya başlamadan önce resmi raporlarda güvenlikteki eksikler giderilerek, bu güvenlik tedbirleri için 2,5 milyon lira harcandı." bilgisini verdi.

"Bu şirketten maaş alan kayyum yok"

Yetkili, güvenlikteki eksikler tamamlandıktan sonra işçilerin madende çalışmaya başlatıldığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ciner grubunun termik santraline satış yapılarak işçilere 14 maaş ödendi fakat daha sonra satın almayı sonlandırdılar. Sadece termik santrallerin yakabildiği kömürleri satabilmek için çevredeki bütün termik santrallerle görüşülüyor fakat henüz sipariş alınamadı. Türkiye'nin diğer bölgelerindeki termik santrallere satış mümkün olamadı çünkü nakliye/lojistik giderleri yüksek tutması nedeniyle diğer kömür satıcılarıyla rekabet edilemiyor. Söz konusu haberlerde, işçiler maaş alamazken kayyumların 40-50 bin lira maaş aldığı iddia ediliyor. Bu şirketten maaş alan kayyum yok.

Termik santralin de içinde bulunduğu şirketle birlikte, 50'den fazla şirketi yöneten kayyumların aldığı en yüksek maaş 8 bin 500 lira. 50'den fazla şirketi yönetirken sadece tek bir maaş alınırken, bu maaş da kâr eden şirketten ödeniyor. Gerçekler, haberlerde iddia edilenin tam aksine olurken, bir şirketin kapanmaması ve insanların işini kaybetmemesi için aylardır verilen mücadelenin, siyasi kavgalara alet edilmesi, çarpıtılması üzüntü verici." AA