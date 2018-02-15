TMSF 20 personel alacak

TMSF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 9'uncu dereceden 5 fon denetçi yardımcısı, 10 fon uzman yardımcısı ve 5 fon avukatı kadrolarına atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacak. Adaylar, fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebilecek.

Başvurular, 30 Mart'tan itibaren en geç 13 Nisan mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, TMSF adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon'a ulaşacak şekilde posta ile yapılacak.

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden 5 iş günü içinde "www.tmsf.org.tr" adresinde ve kurumda uygun yerlere asılarak duyurulacak.

Kaynak: AA