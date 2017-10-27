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TMSF, 12 medya kuruluşunun varlıklarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 12 medya kuruluşunun varlıklarını satışa çıkardı.

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TMSF, 12 medya kuruluşunun varlıklarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 12 medya kuruluşunun varlıklarını 1 milyon 146 bin 417 lira toplam muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, Adana Medya Gazetesi, Art Tv ve Art Radyo, Haber Radyo Ege, Herkül Fm, Htv Hayat Tv, Kanal 24 Tv, Nazar Gazetesi, Özgür Gündem Gazetesi, Özgür Radyo, Taraf Gazetesi, Uşak Rd Klas ve Yeni Emek Gazetesi'nin değerleme ve satışı için Fona devredilen yayın hakkı/lisans, makine, teçhizat ve demirbaşları teklif alma yöntemiyle satışa çıkarıldı.

Söz konusu varlıklar, 17 Kasım mesai bitimine kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Birden fazla teklif verilen varlıklar için teklif sahipleri arasında açık artırma yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: TMSF, medya kuruluşları
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