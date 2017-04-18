'TMO kanalıyla fındığa müdahale olumlu'

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar yaptığı açıklamada, fındık sektörünün bir süredir sıkıntı içinde olduğunu, özellikle fiyat dalgalanmasının sektörü zor durumda bıraktığını söyledi.

İki sezondur fındığa müdahale alımının yapılması yönünde başta üreticiler olmak üzere ziraat odaları ve kendilerinin de talebi olduğunu ifade eden Bayraktar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in bu yöndeki açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

"Üreticiyi de tüketiciyi de rahatlatır"

Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kanalıyla fındığa müdahale edilmesini olumlu bulduklarını ancak bunun bir plan dahilinde gerçekleştirilmesinin yerinde olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"TMO'nun fındık alması üreticiyi de tüketiciyi de rahatlatır. Temennimiz fındık fiyatındaki karmaşanın sona ermesi ancak bunun uzun vadeli olması gerekir. Sadece bu sezona bağlı kalınmadan gelecek yıllarda da stok kontrolü noktasında TMO aracılığıyla fındık alımları sürmelidir. Bu durum piyasadaki fiyatı dengeler ve birtakım sıkıntıları, problemleri de çözer."

"Üretici alın terinin karşılığını almış olacak"

Bayraktar, TMO'nun devreye girmesiyle fiyat dalgalanmasının önüne geçileceği gibi piyasanın tekelci firmalardan kurtulacağını kaydederek, fiyat karmaşası olmayacağı için tıkanan piyasanın yeniden hareketleneceğini söyledi.

Şu anda alıcının da satıcının da yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle beklemede olduğunu belirten Bayraktar, "Herkes bir adım atılmasını bekliyordu. İnanıyoruz ki bu adımın atılmasıyla piyasaya fiyat istikrarı geleceği için hem ihracatımız artmaya başlayacak hem de üretici alın terinin karşılığını almış olacak." diye konuştu.

Bayraktar, süreci yakından takip ettiklerini, FİSKOBİRLİK olarak bu süreçte üzerilerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.