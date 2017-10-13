TMO 60 bin ton fındık aldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun 6 Eylül itibarıyla bölgede fındık alımlarına başladığını anımsattı.

TMO'nun bugüne kadar 36 bin üreticiden 60 bin ton fındık aldığını dile getiren Soydan, "Bunun karşılığında da yaklaşık 420 milyon lira ödenmiş ve hatta bir hafta sonra da 180 milyon lira da ödeme yapılacak. Türkiye genelinde 45 alım noktasında alımlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Günlük alımlar 3 bin ton civarında gerçekleşiyor." diye konuştu.

İleri tarihli randevuların öne çekilerek üreticilere kolaylık sağlandığını aktaran Soydan, şöyle konuştu:

"Kasım ayındaki randevular üreticiler aranarak ekim ayına çekilerek erken alımlarla devam ediliyor. Bu alımlar bu şekilde devam ettiği sürece kısa zamanda serbest piyasanın TMO fiyatının üstüne çıkması da sağlanacaktır. Şu anda ürecilerimiz de ciddi şekilde TMO'nun alımlarını takip ediyor. Hatta son zamanlarda 90 bin tonluk randevuyla da TMO'nun ne şekilde bir talep gördüğünü de açıkça görüyoruz."