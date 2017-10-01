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TMO 22 bin ton fındık aldı

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "TMO şimdiye kadar 12 bin üreticiden 22 bin ton fındık alımı yaparak karşılığında 166 milyon lira ödemiştir" dedi.

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TMO 22 bin ton fındık aldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, alımlara yaklaşık bir ay önce başlayan TMO'nun şimdiye kadar 12 bin üreticiden 22 bin ton fındık alarak karşılığında 166 milyon lira ödediğini bildirdi.

Soydan, serbest piyasada işlem gören fındık fiyatının 8,50 lira seviyelerinde olduğunu, bu şartlarda üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ni tercih ettiğini belirtti.

Özellikle TMO'nun alım şartlarını üretici lehine iyileştirmesi ve alım noktalarını artırmasıyla buraya ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Soydan, TMO'nun şimdiye kadar 12 bin üreticiden 22 bin ton fındık alımı yaptığını ve karşılığında 166 milyon lira ödediğini söyledi.

Soydan, üreticilerin TMO'ya fındıklarını verebilmek için ofisin resmi internet sitesinden randevu aldığını kaydederek, önümüzdeki günler için 44 bin üreticiye yaklaşık 102 bin ton fındık alımı için randevu verildiğini, bu sayının gittikçe artacağını düşündüklerini dile getirdi.

TMO yetkililerinin, tüm üreticilerin elindeki fındığa talip olduklarını ifade ettiğini anımsatan Soydan, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere daha önce TMO'ya başvuran bazı üreticilerimiz çeşilti nedenlerden dolayı geri çevriliyordu. Artık hiçbir üreticimiz geri çevrilmiyor. Yapılan iyileştirmeler sonucu TMO'ya fındık satacak üreticilerin dekar başına teslim edeceği ürün miktarı 130 kilograma kadar çıkarıldı. Ayrıca çürük oranı 3'ten 5'e, çatlak oranı ise 2'den 7'ye yükseltildi. Asgari randıman oranı da 40'dan 37'e düşürüldü. En önemlisi ise ödemeler 15 günden bir haftaya indirildi."

Soydan, TMO tarafında alım noktalarının 40'a kadar çıkarıldığına da işaret ederek, "Ordu ve Giresun'da merkez ilçelerin yanı sıra pek çok ilçede TMO fındık alımı gerçekleştirebiliyor. Bundan dolayı TMO'ya ilgi artmış durumda. Bizim üreticilerden beklentimiz ürünlerini serbest piyasaya vermek yerine TMO'yu tercih etmeleridir." diye konuştu.

Fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uyarısında da bulunan Soydan, "Hiçbir üreticimiz ÇKS belgelerini üçüncü şahıslara vermesin. Bazı tüccar ve manavların üreticilere ait ÇKS belgeleri ile TMO'ya fındık sattığı yönünde şikayetler geliyor. Bu yönde ilgili Bakanlık da ÇKS belgelerini başka şahıslara kullanandıranların tespiti durumunda yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Bu konuda da duyarlı olunmasını, dikkat edilmesini önemle rica ediyoruz." dedi.

Etiketler: TMO, fındık, fındık alımı, arslan soydan
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