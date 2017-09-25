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TKDK hibesi için başvuru tarihi uzatıldı

TKDK, Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı II Programı'nın ikinci çağrı döneminde son başvuru tarihi 11 Ekim'e ötelendi.

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TKDK hibesi için başvuru tarihi uzatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Avrupa Birliğine (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı II Programı'nın (IPARD II) ikinci çağrı döneminde son başvuru tarihi 11 Ekim'e ötelendi.

TKDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumun IPARD II destekleri kapsamında 122,2 milyon avro hibe verilecek ikinci çağrı dönemi için online başvuru sisteminin açık kalma süresi 26 Eylül'den 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar uzatıldı.

Online başvuru sistemindeki tüm işlemlerin (başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama, yazdırma vb.) belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerekiyor.

Proje başvuru paketleri ise 13 Ekim Cuma gününe kadar kurumun il koordinatörlüklerine teslim edilebilecek.

Etiketler: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TKDK;
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