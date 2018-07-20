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TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatta en yüksek Temmuz rakamına ulaşabiliriz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ay sonuna doğru ihracatta en yüksek temmuz rakamını açıklayabileceklerini söyledi.

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TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatta en yüksek Temmuz rakamına ulaşabiliriz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yaptığı açıklamada, "(İhracat) Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız" dedi.

Gülle, Temmuz ayı ihracat rakamına ilişkin "Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak" diye konuştu.

Gülle, şöyle devam etti:

"Ülke bazında genel değişimi iyi okumamız gerek. İran'a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişki yürütmemiz gerek.

Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerek. 500 milyar dolarlık ticareti olan ülkede, biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız."

Kaynak: AA

Etiketler: TİM, ismail Gülle, ihracat
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