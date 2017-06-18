TİGEM'de hasat zamanı

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fiğ ve yulaf gibi ürünler yetiştiriliyor.

Yaklaşık bir milyon dekar alanda tarım yapılan işletmede büyük bölümü sulu tarım yapılan 624 bin dekar alandaki buğday hasadına kurbanlar kesilerek başlandı. Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen hasat sezonu 230 biçerdöver, 100 kamyon ve çok sayıda işçinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığı, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmeden bu yıl 200 bin tonun üzerinde kaliteli buğdayın elde edilmesi bekleniyor.

Ülkenin ekonomisine ciddi katkıda bulunan işletmede buğdaylar, ülke çiftçisinin tohum ihtiyacını karşılarken, üründen elde edilen saplar ise işletmedeki hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendiriliyor.

Modern sulama sistemiyle tarım

İşletmenin müdür yardımcılarından Mustafa Karakurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli arazilere sahip TİGEM Ceylanpınar İşletmesinde toplam arazi varlığının bir milyon 700 bin dekar olduğunu, bunun yaklaşık bir milyonun ise tarla olduğunu söyledi.

Karakurt, Türkiye'nin ve dünyada kendi alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hasat işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Önceden işletmede kuru tarımla üretim yapıldığını ancak son 5 yılda ciddi yatırımlar gerçekleştirildiğini anlatan Karakurt, 660 bin dönüme yakın alanda basınçlı modern sulama sistemine geçildiğini aktardı.

Karakurt, sulama sistemleri sayesinde buğdayda bu yıl verim artışı beklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ve dünyada kendi alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hasat işlemlerimiz devam ediyor. Eskiden tarlalar bir yıl dolu bir yıl boş dediğimiz nadas sistemiyle işlenirdi, şimdi her yıl ciddi verim alınan bir sisteme döndük. İşletmemizde yaklaşık 71 bin dönüm alanda mercimek hasadımız gerçekleşti. Buğday hasadına ise devam ediyoruz, 624 bin dekar alanda buğday hasadı gerçekleştiriyoruz.

Hasatta güzel verimler alıyoruz, önümüz için olumlu bir rekolte tahmini bekliyoruz. Her yıl münavebe, dediğimiz planlı ekim nöbeti sisteminine göre ekim alanları değişiyor ama yine de 200 bin tonun üzerinde bir rekolte tahminiyle bu yılı hedefliyoruz. Yani buradan 200 bin tonun üzerinde buğday elde etmeyi düşünüyoruz. İşletmemizin ana vazifesi buğday tohumu üretmektir, bizde tohum üretip çiftçiye dağıtım amacıyla hareket eden bir kuruluşuz, rekolte bir anlamda çiftçinin alacağı tohum anlamına da gelmektedir. İşletmemizde 13 tohumluk buğday üretilmekte, bu tohumluk buğdayların tamamı yüksek kalitede talep gören ekmeklik ve makarnalık çeşitlerden oluşmaktadır Her yıl değişmekle beraber işletmemizin toplam tohumluk dağıtımı 70 bin ton civarına ulaşmaktadır."

Kurban kesilerek hasada başlanıyor

Sulamayla birlikte tarladan yılda iki ürün almaya başladıklarını ifade eden Karakurt, işletmedeki toprağın çok verimli olduğunu dile getirdi.

Mustafa Karakurt, hasat sezonuna başladıkları için heyecanlı olduklarını ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktararak, "Hasada başladığımız andan itibaren 26 grupta toplam 230 biçerdöver ve 100 adet kamyonla çalışıyoruz. Çok sayıda işçi görev alıyor. Hasat her birimde ayrı ayrı kurban kesilerek, törenle başlar. Çünkü her birimde farklı gruplar çalışmakta. Bu şekilde hasada başlayıp, kazasız belasız hasadı bitirme niyetiyle hareket ediyoruz. Yaklaşık bir ay süren işlemler oluyor, hasattan elde ettiğimiz sapları ise yem olarak kullanıyoruz. İşletmemizde hayvancılık tesislerimiz var ciddi miktarda kaba yem ihtiyacı olan bu tesislerde sapları kaba yem olarak kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasadın ardından söz konusu tarlalarda ikinci ürün olarak mısır ekeceklerini belirten Karakurt, bu anlamda tarlaları buna göre hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.