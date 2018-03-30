Ticaret savaşlarından Türkiye zarar görmeyecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber’de yayınlanan Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24’ün konuğu oldu. Ertem; KGF, enflasyon, döviz kurları ve teşvik paketleri konularında açıklamalarda bulundu.

“KGF üretim bazlı büyümeyi sağladı”

Kredi Garanti Fonu’nun büyümeye katkısını anlatan Ertem, “7,4 büyüme oldukça sevindirici, KGF etkisinin 2017’nin son 2 çeyreğinde hissedildiğini görüyoruz. KGF özellikle sanayi, üretim ve ihracat bazlı büyümeyi sağladı. 2017’de atılan adımların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Büyümede ciddi miktarda istihdam oluşturdu. KGF’den yaklaşık 379 bin işletme faydalandı. Yapılan düzenlemelerle bankalar faiz oranlarını %22-%24 bandından %15-%17 bandına çekti. Mart itibariyle faiz ortalaması % 16,5 ile en alt seviyeye indirildi. Baktığımızda banka sisteminin kaynak sorunu ortaya çıkmadığını görüyoruz” dedi.

“2018’de enflasyonda ciddi düşüş olacak”

2018’de büyüme sürecinin devam edeceğini hatırlatan Ertem şunları söyledi:

“2017 büyümesi istihdam yaratıcı, sanayiyi destekleyen ihracatı yukarı çıkaran bir ivmeyle gerçekleşti. Enflasyonun yapısal tarafında çözülmeler olduğunu görüyoruz. 2018’de yapılacak reformlarla yapısal sorunlar çözülecek. 2018’in ikinci yarısında enflasyonda ciddi düşüşler olacaktır. Cari açıkta en büyük sorun enerjiden sonra ara malı ithalatı. Buradaki ithal oranı otomotiv gibi temel sektörlerde %60’da %40’a düştü, bunu %20’ye düşüreceğiz. İhracat odaklı, gereksiz ara malı ithalatını ortadan kaldıran, cari açık ve enflasyondaki yapısal sorunları hızlı bir şekilde çözecek adımlar atılacak. 2018’de yapısal sorunları aşağı çeken bir büyüme göreceğiz.”

“Tarladan sofraya kadar fiyatlar şişiyor”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, “Gıda, enflasyonun en büyük sorunlarından birisi. Tarladan sofraya giden zincirde ciddi fiyat artışları var. Hal yasasının yeniden düzenlenmesi gündemde. Gıda enflasyonu konusu 2018’de çözülmüş olur” dedi.

“Kuru çok konuşuyoruz”

Döviz kurlarının gereğinden fazla tartışıldığını beliren Ertem, “Dalgalı kur politikasında iniş çıkışlar olacaktır. Para politikasının dinamikleri sadece döviz kuruna bağlı değildir. Türkiye’de kur ekonomideki en az belirleyici unsur. Büyüme, istihdam, üretim ve ihracat para politikasını daha fazla belirler. Merkez Bankası kur rejimini çok iyi yönetiyor, kimse endişelenmesin” dedi.

“Yeni teşvikler endüstri 4.0’a geçişi sağlayacak”

2018’deki teşviklerin ekonomideki canlanmayı daha da artıracağını vurgulayan Cemil Ertem, “128 milyarlık yatırım teşviği, Türkiye’nin Endüstri 4.0 geçişini sağlayacak güçlü bir adım. Yüksek katma değerli sektörleri destekleyen bir adım bu. Yeni önlem paketleri yakında açıklanacak. Türkiye ekonomisine olan güven artarak sürecek bu da sermaye girişini artıracak” ifadelerini kullandı.

“Ticaret savaşlarından Türkiye zarar görmeyecektir”

Cemil Ertem, “Dünya ekonomisinde çok büyük değişim var, ticaret savaşları hızlı bir şekilde sürüyor. Giderek korumacılığa, devletlerin ekonomiyi destekleyip işletmelerini destekleneceği sürece gidiyoruz. Konu sadece ticaret savaşı değil aynı zamanda pazar savaşıdır. ABD şimdiye kadar dolarla bütçe açığını finanse etti, Artık bu geri de kaldı ülkeler ikili anlaşmalarda kendi paralarını kullanıyor. Gümrük Birliği konusunda çok ciddi gelişmeler olacak. Ticaret savaşlarından Türkiye zarar görmeyecektir. Korumacılık yapan ABD dahi olsa en çok zararı görecektir” dedi.

Kaynak: TRT Haber