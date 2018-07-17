Ticaret Bakanlığından 'dolandırıcılık' uyarısı

Son dönemde sahte kısa mesaj ve e-postayla vatandaşlardan para talep edilmesiyle ilgili şikayetler artışta.

Dolandırıcılar genellikle kamu kurum ve kuruluşlarının adı ile kamu personeline ait unvanları kullanıyor.

Sahte e-posta ve mesajlar

Ticaret Bakanlığı hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı ve böyle kısa mesaj ve e-postalara itibar edilmemesi için vatandaşları uyardı.

"Bakanlığa ulaşan şikayetlerden, mülga Ekonomi Bakanlığı tarafından firmalara nakdi faizsiz kredi kullandırılacağı ve çiftlik tapu değerlerinin yatırılacağına ilişkin, 'faizsiz krediler ve teşvikli çiftlik' konulu sahte bir e-postaya ait ekran görüntüsü aracılığıyla, Konya'da faaliyet gösteren firmalardan 'danışmanlık hizmeti' adı altında para talep edildiği, firmalara ekran görüntüsü iletilen e-postanın mülga Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim Şenel tarafından gönderilmiş gibi gösterildiği anlaşılmıştır."

Kaynak: AA