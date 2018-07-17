  • 17 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.797
    EURO 5.598
  • BIST 91629.55
    ALTIN 189.359
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ticaret Bakanlığından 'dolandırıcılık' uyarısı

Ticaret Bakanlığından 'dolandırıcılık' uyarısı

Ticaret Bakanlığı kamu kuruluşlarının adı ve kamu personeline ait unvanlar kullanılarak firmalardan para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ticaret Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı

Son dönemde sahte kısa mesaj ve e-postayla vatandaşlardan para talep edilmesiyle ilgili şikayetler artışta.

Dolandırıcılar genellikle kamu kurum ve kuruluşlarının adı ile kamu personeline ait unvanları kullanıyor. 

Sahte e-posta ve mesajlar

Ticaret Bakanlığı hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı ve böyle kısa mesaj ve e-postalara itibar edilmemesi için vatandaşları uyardı. 

"Bakanlığa ulaşan şikayetlerden, mülga Ekonomi Bakanlığı tarafından firmalara nakdi faizsiz kredi kullandırılacağı ve çiftlik tapu değerlerinin yatırılacağına ilişkin, 'faizsiz krediler ve teşvikli çiftlik' konulu sahte bir e-postaya ait ekran görüntüsü aracılığıyla, Konya'da faaliyet gösteren firmalardan 'danışmanlık hizmeti' adı altında para talep edildiği, firmalara ekran görüntüsü iletilen e-postanın mülga Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim Şenel tarafından gönderilmiş gibi gösterildiği anlaşılmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: ticaret bakanlığı, dolandırıcılık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER