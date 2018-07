Ticaret Akademisi kurulacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık Toplantı Salonu'nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini kabul etti.

Pekcan salondaki kadın girişimcileri ayakta alkışladı ve kendilerine teşekkür etti.

"81 ilden gelen cesur yürekli kadın girişimci yoldaşlarım, evinize hoş geldiniz. Sizin Bakanlığınız, biz buraya hep beraber geldik, her beraber başarılı projelere imza atacağız. Her zaman, her gün tüm çalışmalarımız, fikirlerimiz beraber olacak. Önerilerinize, sorunlarınıza açık olacağız ama buraya sorun yığmayacaksınız. Sorunlarınızı çözüm önerileriyle beraber getireceksiniz."

"Kadın girişimciler iş hayatında daha çok yer almalı"

Bakan Pekcan, yeni sistemin ilk kabinesinin yeni umutlarla, yeni adımlarla yola çıktığını söyledi.

"Burada benim yol arkadaşlarım, cam tavanı yıkan kadınlarımız var. O cam tavanı yıktıysak, daha çok şeyler değiştirebileceğiz. Kadın girişimciliği artmadıkça, ülkelerin verimlilik ve refah düzeyi artmaz. Toplumsal refah için kadın girişimcilerin en az erkek girişimciler kadar iş hayatında yer alması gerekiyor."

"Artık masanın diğer tarafında oturmayacaksınız"

Pekcan, bunun için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile kendisine kadın bakanlar olarak büyük görevler düştüğünden bahsetti.

"Her ikimiz de ikişer bakanlığın birleştirilmesiyle eskiden 4 bakanlık olan bir göreve gelmiş bulunuyoruz ve başarılı olmak zorundayız. Biz başarılı olacağız ki bir sonraki dönemde 4, sonraki dönemde 8 kadın kabineye girebilsin. Artık siz sadece masanın diğer tarafında oturmayacaksınız. Devlet kaynaklarını en az düzeyde kullanarak başarıya ulaşmalıyız. Getirdiğiniz her öneriyi çözümüyle beraber getireceksiniz. Sadece talep eden olmayacaksınız, beraber bir başarıya imza atacağız."

"Çalışma kurulları kuralım"

Pekcan, toplantı için uçakta gelirken bundan sonra neler yapılabileceği üzerine düşündüğünü söyledi ve bunları ilk kez kadın girişimcilerle paylaştı.

"Diyorum ki çalışma kurulları kuralım. Kadın girişimcilerimiz, genç girişimcilerimiz, Bakanlık mensupları, üniversiteler ve iş dünyasının rol modelleri olsun. Bu iş insanları kadın ya da erkek değil, başarı örnekleri olsun. Statükocu bir kurul olmasın, aynı 3 kişi ayda bir toplanmasın, dinamik bir kurul olsun. Bu ay 3 ilin kadın girişimcisi önerileriyle, projeleriyle, katma değeriyle katılmışsa toplantıya, sonraki ay diğer bir ilin kadın girişimcileri katılsın. Hem motivasyon hem proje yönetme merkezi olsun."

"Projelerinize uluslararası fonlardan finansman bulacağım"

Ruhsar Pekcan kadın girişimcileri hizmet sektörü dışında da kadının varlığını gösteren projeler üretmeye çağırdı.

Pekcan, kadınların yazılımda çok sayıda başarılı proje ürettiği, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin güzel bir örnek olduğu görüşünde.

"Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı projelerle gelin. Türkiye'nin önünü açacak, ihracatı artıracak, yenilikçi, teknoloji odaklı projelere ihtiyacımız var."

"Kütüphanemizi öğrencilere açacağız"

Öte yandan bakanlık bünyesinde büyük bir kütüphane olduğunu söyleyen Ruhsar Pekcan şöyle konuştu:

"Kütüphanemizi, üniversitelerin lisans ve doktora öğrencilerine açacağız. Burada ortak projeler üreteceğiz. Aynı zamanda, Bakanlığımız bünyesinde ihracat ve yatırımları artıracak bir Ticaret Akademisi kurmaya karar verdik."

