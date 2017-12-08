THY'nin yolcu sayısı 63,1 milyona ulaştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 63,1 milyon oldu. 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde ise yolcu sayısı 58,3 milyondu.

Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 9,1, dış hatlarda yüzde 7,7 oldu. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Kasım 2016 dönemine kıyasla yüzde 3,2 artış sağlandı. Yolcu doluluk oranı 4,6 puanlık artış ile yüzde 79,1 olarak gerçekleşti.

2016 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 335 iken, 2017 Kasım ayı sonunda 329 oldu. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 86'dan 90'a yükseldi, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 236'dan 223'e geriledi. Kargo uçak sayısı 13'ten 16'ya çıktı.

Kasımda 5,3 milyon yolcu taşındı

Toplam yolcu sayısı geçen yılın kasım ayında 4,5 milyon iken, bu yılın kasım ayında yüzde 18,4'lük artışla 5,3 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 18,7, dış hatlarda yüzde 18,2 oldu.

Yolcu doluluk oranı Kasım 2017 döneminde 5,4 puanlık artış ile yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 5,6 puanlık artış gösterdi.

Kaynak: AA