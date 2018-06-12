THY’nin 85. yaşı için reklam filmi

Türk Hava Yolları, 85. yaşına özel hazırladığı reklam filmini yayınladı. 1947’deki ilk yurtdışı uçuşu görüntüleriyle başlayan anlamlı filmde, 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı uçuşu ve Japon vatandaşların kurtarılması da yer alıyor.

"Sürpriz yolcu" olarak nitelendirdikleri, 1990’da uçakta doğan bir bebek görüntüsü ile kalbe dokunan THY, Dünya Kupası’nda 3. olan A Milli Futbol Takımı’nın yurda dönüşünü de gösteren film ile hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Film büyük beğeni topladı.

THY filmi Youtube sayfasında "Her uçuşta bambaşka duygular taşıdık içimizde. Ama her seferinde, bu bayrağı taşımanın gururuyla yükseldik gökyüzüne." kelimeleri ile paylaştı.

Kaynak: İHA