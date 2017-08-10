  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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THY'den Kudüs için anlamlı fırsat

THY Genel Müdürü Ekşi, "Anlaşma yapan acentelere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gidiş-dönüş bilet ücreti (Kudüs) 159 dolardır." açıklamasında bulundu.

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THYden Kudüs için anlamlı fırsat

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, anlaşma yapan acentelere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kudüs'e gidiş-dönüş bilet ücretinin 159 dolar olduğunu bildirdi.

Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Kudüs'e yapılan seferlerde uygulanacak bilet fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. (S.Karakoç). Anlaşma yapan acentelere (Sabiha'dan) gidiş-dönüş bilet ücreti 159 dolardır." ifadelerini kullandı.

Bir süre önce vatandaşlar tarafından sosyal medyada "#ThyKudüseİndirimYap" etiketiyle bir kampanya başlatılmıştı.

Etiketler: THY, kudüs, kudüs bileti
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