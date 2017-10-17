  • 17 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.667
    EURO 4.308
  • BIST 107364.16
    ALTIN 151.428
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » THY'den kışa özel fiyat kampanyası

THY'den kışa özel fiyat kampanyası

Havayolu şirketi, kış ayları boyunca yolcularına yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
THYden kışa özel fiyat kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına kış ayları boyunca yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan kampanya başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 17 - 22 Ekim tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 01 Aralık 2017 - 19 Nisan 2018 tarihleri arasında tek yön her şey dahil Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 55 lira, Atatürk Havalimanı'ndan 66 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde ediyor.

Kampanyanın kapsamı dışında kalan seyahat dönemleri 28 Aralık (dahil) - 02 Ocak 2018 (dahil) ve 19 Ocak 2018 (dahil) - 6 Şubat 2018 (dahil) olarak belirtildi.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden ulaşılabilecek.

Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir. 

Etiketler: THY, havayolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER