  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » THY ve Belaruslu Belavia’dan ortak uçuş anlaşması

THY ve Belaruslu Belavia’dan ortak uçuş anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ile Belarus'un en büyük havayolu şirketi Belavia arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı.

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THY ve Belaruslu Belaviadan ortak uçuş anlaşması

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Belarus’un en büyük havayolu şirketi ve bayrak taşıyıcısı Belavia ile 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması yapıldı.

Anlaşma ile iki havayolu şirketi, İstanbul-Minsk hattında karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek.

Anlaşmayla ilgili görüşünü açıklayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Belavia ile ortak uçuş partneri olmanın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "İnanıyoruz ki bu anlaşma, Belavia ile ilişkilerimize katma değer sağlayıp, ticari iş birliğimizi bir adım öteye taşıyacaktır. Anlaşmanın hayata geçirilmesi ile düzenlediğimiz ortak uçuşlar sayesinde, yolcularımızın çok daha fazla uçuş alternatifinden faydalanmalarına imkan sağlayarak, uçuş konforlarını daha da artırmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Belavia Genel Müdürü Anatoly Gusarov ise Minsk-İstanbul güzergahının Belavia Havayolları’nın büyüyen uçuş ağında en önemli hatlardan birini teşkil ettiğini, bu iş birliğinin sadece Türkiye ve Belarus arasında değil, İstanbul ve Minsk ötesi seferlerle de talepte önemli bir artış sağlayacağını bildirdi.

Başlangıçta her iki havayolu, İstanbul-Minsk hattında karşılıklı olarak birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyabilecek. Önümüzdeki dönem geliştirilmesi hedeflenen anlaşma sayesinde, her iki havayolu şirketinin birbirini tamamlayan tarife yapısı ile yolcular bölgedeki bağlantı uçuşlardan rahatlıkla yararlanabilecek.

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