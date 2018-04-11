THY uçakları, 350 litre boyayla ilk günkü görünümüne kavuşuyor

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 8 bin metrekare genişliğindeki tam donanımlı 2 uçak boya hangarındaki çalışmalar, 40'ar kişilik ekipler tarafından yürütülüyor.

Geniş gövde (çift koridor) ve dar gövde (tek koridor) uçaklar için boya uygulamaları, 8-15 günde tamamlanarak uçaklar sefere hazırlanıyor.

Uçaklar ilk günkü görünümüne kavuşuyor

Boyama işlemi için hangara alınan uçağa önce bakıma giriş prosedürleri uygulanıyor. Sonrasında uçak maskelenerek, ilk aşamada boya sökücü ile eski boya ve astar uçaktan arındırılıyor.

Boya sökümü tamamlanan uçak, kimyasal bir yıkama işlemi görüyor ve uçağa tekrar astar uygulanıyor. Son aşamada uçağın son kat boyaması ile logo ve bayrak görselleri uçağa yerleştiriliyor.

Yeni boya ve görseller ile ilk günkü görünümüne kavuşan uçaklar, vernik uygulaması ile bir kat daha parlaklık kazanıyor. Çalışmalar sonrasında bakım çıkışları da tamamlanarak, uçak sefere veriliyor.

Boyaların seçiminde zorlu koşullar dikkate alınıyor

Kuzey yarım küreden güney yarım küreye, Amerika'dan Asya'ya uzun uçuşlar gerçekleştiren THY uçakları, önemli iklim değişikliklerine ve sıcaklık farklarına da maruz kalıyor. Yerde 40-45 derece, havada ise eksi 50 dereceye kadar sıcaklıkları gören uçakların boyalarının seçiminde ve boyama sürecinde bu zorlu koşullar da dikkate alınıyor.

Uçak boyalarında yüzeye çok iyi yapışan astarlar, sıcaklık farklarına ve güneşin zararlı ışınlarına dayanabilecek boya malzemeleri kullanılıyor.

Ortalama 350 litre boya

Uçağın boyutuna göre değişmekle birlikte bir uçak için ortalama 350 litre boya kullanılıyor. Bu boya, ortalama beş yıl boyunca uçakta kalıyor. Bu kadar büyük bir yüzeyde bu kadar ince ve dayanıklı bir katman oluşturmak, uçakların ağırlığının artmaması için uygulanan teknoloji ile mümkün oluyor. Kullanılan yüksek teknoloji boyalar ile aynı zamanda en az 5 yıl süre ile görüntüsünü koruyabilecek, dayanımı yüksek bir sonuç elde ediliyor.

Yerli ve yabancı firmalara da hizmet veriliyor

THY, uçak boyama hangarlarında kendi uçaklarının boyamasını gerçekleştirirken, yerli ve yabancı havayolu firmalarının uçaklarına da hizmet veriyor. Yabancı havayollarına sunulan hizmetle Türkiye'ye yılda yaklaşık 1 milyon dolar döviz girdisi sağlanırken, yerli havayollarına sunulan hizmetle de 2 milyon dolar Türkiye'de kalıyor.

Kaynak: AA