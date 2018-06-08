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THY Skytrax derecelendirmelerine katılmayacak

Türk Hava Yolları'nın Skytrax derecelendirmelerine katılmama kararı aldığı açıklandı.

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THY Skytrax derecelendirmelerine katılmayacak

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, dünyanın en çok ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi THY'nin özellikle son yıllarda kapsamlı hizmet skalasına dahil ettiği pek çok yenilikle misafirlerinin uçuş deneyimlerini kusursuzlaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, yolcu memnuniyetini ve deneyimini birinci önceliği addeden bayrak taşıyıcı havayolunun yolcuların markaya yönelik derecelendirmesi ve geri dönüşlerinden edindiği birikim ile ürün, hizmet ve kalite süreçlerini geliştirme yönündeki adımlarını kararlılıkla sürdüreceği aktarılarak, "Türk Hava Yolları, Skytrax derecelendirmelerine katılmama kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

29 Ekim 2018’de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte yolcularına sunduğu bütüncül marka deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen THY'nin bundan sonraki süreçlerde doğrudan yolcu deneyimini esas alan değerlendirmeleri dikkate alacağı kaydedildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Skytrax
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