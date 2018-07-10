THY ilk yarı yıl doluluk oranıyla rekor kırdı

Türk Hava Yolları (THY), haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket, sergilediği başarılı performansla yılın ilk yarısında yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk 6 aylık doluluk oranını yakaladı.

Havayolunun özellikle dış transit yolcu hariç dış hat yolcu sayısında kaydettiği çift haneli büyüme, Türkiye’ye olan ilginin artarak devam ettiğini gösterdi.

Haziranda yolcu sayısı yüzde 10,6 arttı

Türk Hava Yolları'nın toplam yolcu sayısı Haziran 2018'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 artarak 6,3 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 14,5, dış hatlarda yüzde 7,8 oldu.

Şirketin yolcu doluluk oranı haziranda 2,6 puan artışla yüzde 79'a ulaştı. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puan arttı.

Kaynak: AA