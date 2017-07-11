THY, ilk 6 ayda 30,3 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yollarının (THY), bu yılın Ocak-Haziran döneminde 30,3 milyon yolcu taşıyarak, bugüne kadarki en yüksek ilk yarı yıl yolcu sayısına ulaştığı bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 2017 yılının Ocak-Haziran ayına ait yolcu istatistiklerine yer verildi.

Ocak-Haziran 2017'de taşınan 30,3 milyon yolcu ile bugüne kadarki en yüksek ilk yarı yıl yolcu sayısına ulaşıldığı aktarılan açıklamada, ücretli yolcu kilometresinin (ÜYK), bu dönemde geçen yıla göre yüzde 1,6 arttığı, 2015 yılına göre ise yüzde 10,6 artışla 61,3 milyar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, doluluk oranının yılın ilk yarısında geçen yıla göre 2,4 puan artışla yüzde 76 olarak gerçekleştirildiği, taşınan kargo postasının, Ocak-Haziran 2017 döneminde yüzde 25,8 artışla 516 bin tona yükseldiğine işaret edildi.

Bu yılın haziran ayındaki yolcu sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artarak, 5,7 milyon olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dış hat yolcu sayımızı, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 15,3 artırdık. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2017 döneminde yüzde 12,1 artarak, 11,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), Haziran 2017 döneminde yüzde 7,2 artarak, 15 milyar seviyesine ulaşmıştır. Yolcu doluluk oranı, Haziran 2017 döneminde 3,4 puanlık artış ile yüzde 76,4 olarak gerçekleşmiştir. Turizmin canlanması ile beraber Haziran 2017 döneminde dış hat seferlerde doluluk oranı, 3,6 puanlık artış göstermiştir. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Haziran 2016 dönemine kıyasla yüzde 9,2 artış gerçekleşmiştir. Taşınan kargo-posta, 2017 döneminde yüzde 24,4 artışla 97 bin tona yükselmiştir."