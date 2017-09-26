Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Ağustos ve eylül karlılık raporlarımız var. Bakıyorsunuz yolcu sayısı muazzam. Bu da bize gösteriyor ki; THY ile yolcusu arasında sadakat aşikar. Uluslararası yolcu sayısında temmuz ve ağustos ayında çok ciddi bir artış şunu gösteriyor bize, THY en hızlı bir şekilde kendini toplayan hava yolu şirketi." dedi.

Aycı, THY'nin Global Business Travel Association (GBTA) iş birliğiyle düzenlediği "Traveler centricity" temalı Turkish Airlines Corporate Club Konferansında kurumsal seyahat sektörü paydaşlarına seslendi.

THY'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aycı, Turkish Airlines Corporate Club'ın kurumsal seyahat sadakat programları arasında dünyanın en kapsamlı programlarından biri olduğunu söyledi.

Aycı, şöyle konuştu:

"Özellikle iş için seyahat eden yolcuların öncelikleri belirlenerek tasarlanan programda Business Class yolcuları, ücretsiz Wi-Fi, tamamen yatırılabilen koltuklar ve en iyi uçak içi eğlence sistemleri ve teknolojisinden faydalanıyor. Vakit nakittir düşüncesinden hareketle kurumsal yolcuları uçağa binişte öncelik, esnek bilet ve rakipsiz Business Class Lounge hizmetleri gibi avantajlar sunuluyor. Modern ile gelenekselin buluştuğu Lounge İstanbul, ücretsiz Wi-Fi erişimi gibi en modern hizmetlerin sunulduğu yolcu salonunda geleneksel Türk misafirperverliğini gösteriyor. Kurumsal müşterileri için birçok avantajı, Türk misafirperverliğiyle birleştiren Turkish Airlines Corporate Club, yenilediği sadakat programıyla değerli müşterilerine sayısız ayrıcalıklar sunuyor."

"THY ile yolcusu arasında sadakat aşikar"

THY ile yolcuları arasında oluşan sadakatten memnuniyet duyduklarını aktaran Aycı, havacılık açısından sıkıntılı dönemleri geride bıraktıklarını hatırlatarak, "Dünyanın çeşitli yerlerinde doğal afetler, iş planlarınızı alt üst eden hadiseler yaşanabiliyor. Ama bizler personelimizle beraber sorunların üstesinden gelmekte ustalaştık diyebilirim. Ağustos ve eylül karlılık raporlarımız var. Bakıyorsunuz yolcu sayısı muazzam. Bu da bize gösteriyor ki THY ile yolcusu arasında sadakat aşikar. Uluslararası yolcu sayısında temmuz ve ağustos ayında çok ciddi bir artış şunu gösteriyor bize, THY en hızlı bir şekilde kendini toplayan hava yolu şirketi…" diye konuştu.

Türklerin sorunların ardından "ayağa kalkma" konusunda çok başarılı olduğunu ifade eden Aycı, THY'nin ve kurum çalışanlarının da ayağa kalkma konusunda üstün performans sergilediğini söyledi.

Kurumunun geçen yıl yurt içinde ve uluslararası alanda yaşanan sorunlu dönemlerde bile kriz yönetiminde ne kadar başarılı olduğunu kanıtladığını anlatan Aycı, uçuş sürelerinde ve kalkış-varış saatlerinde yaşanan dış gecikmelerin dahi en aza indirildiğini söyledi.

"Filomuzu genç tutabilmek için Boeing ile görüşmelere başladık"

Aycı, THY'nin geçen hafta Boeing ile THY'nin 40 uçaklık B787-9 Dreamliner siparişi vermek için görüşmeler yaptığını anımsatarak, "Filomuzu genç tutabilmek için Boeing ile görüşmelere başladık ve en iyi teklifi en hızlı şekilde almak istiyoruz. Uçaklarımızı hafifleştirebilmek için hizmet kalitemizi her zaman en iyisi olanı seçerek geliştirmeye çalışıyoruz. En iyi hizmeti en makul maliyetle yapıyoruz ve bu çok önemli. Çünkü her gün bir destinasyondan pek çok destinasyona çok hızlı araştırmalar yapıyorsunuz. Bu araştırmalarınızı yaparken de en iyi teklifi en hızlı şekilde almak istiyorsunuz, vaktinizi kaybetmek istemiyorsunuz" yorumunu yaptı.

THY'nin, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (Airline Passenger Experience Association-APEX) tarafından organize edilen APEX Yolcu Tercihi Ödülleri’nde “5 Yıldızlı Küresel Havayolu” ilan edildiğini açıklayan Aycı, "Yolcu tercihlerini esas alan ve havacılıkta dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX’in, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde gerçekleşen Expo 2017 kapsamında düzenlediği törende “5 Yıldızlı Küresel Havayolu” ödülü Türk Hava Yolları’nın oldu." bilgisini verdi.

"Yiyecek çeşitliliği ve kalitesi THY'de son derece iyi"

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen CEO oturumunda konuşan Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise, kendisinin Singapur'da çalışırken oradaki bir havayolu şirketiyle çok fazla uçtuğunu ifade ederek, "Şunu söylemeliyim ki, Türk Hava Yolları'nı çok özledim. Uçak içi eğlence sistemi kalitesi çok iyiydi. Bir de yiyecek çeşitliliği ve kalitesi THY'de son derece iyi. Şirket bu konuda kendini geliştirdi. THY'ye 20-25 yıl önce verilen en önemli tavsiyelerdendi bu konu. Bakıyordunuz fıstık dağıtılıyordu uçakta. Siz dünyanın en büyük fındık üreticilerindensiniz ama uçaklarınızda fıstık dağıtıyorsunuz. Şimdi bunların hepsi değişti. THY uçuşlarında artık fındık dağıtılıyor, bir bakıma fındığın, bu faydalı besinin reklamı da yapılıyor. Bundan dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu. AA