THY ile Malindo Air arasında kod paylaşım anlaşması

Türk Hava Yolları (THY) ile Malezya merkezli Malindo Air arasında kod paylaşım anlaşması imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, THY ile Malindo Air, iki ülke taşıyıcısının yeni pazarlara girmesine olanak sağlayacak ve yolcularına yeni seyahat imkanları sunacak bir kod paylaşımı anlaşmasına imza attı.

Gelişmekte olan ticari ilişkilerini bir adım öteye taşıma kararı alan iki havayolunun başlattığı bu yeni ticari işbirliği kapsamında, Malindo Air'ın Kuala Lumpur üzerinden icra ettiği Denpasar (Endonezya), Perth (Avustralya), Langkawi (Malezya), Penang (Malezya), Kuching (Malezya) ve Kota Kinabalu (Malezya) seferlerinde THY kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile bilet satışı yapabilecek.

Malindo Air ise kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile THY tarafından icra edilen Kuala Lumpur-İstanbul hattının yanı sıra İstanbul-Londra/Amsterdam/Viyana/Frankfurt/Kopenhag parkurları üzerinde de satış gerçekleştirebilecek.

Böylece, iki havayolu arasında 2016'dan beri yürürlükte olan ticari işbirliği kapsamında taşınan yolculara, kod paylaşımı anlaşması ile daha konforlu seyahat olanakları sağlanarak, Malezya iç hatları ve Güney Doğu Asya noktalarına kesintisiz seyahat imkanı sunulacak.

"İki havayolu içinde büyük değer oluşturacak"

THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, anlaşmanın her iki havayoluna fayda sağlayacağını belirterek, "Türk Hava Yolları ile Malindo Air arasında 2016 yılından bu yana sürmekte olan verimli işbirliğinden son derece memnunuz. Mevcut işbirliğinin, yolcularımıza daha fazla noktaya, daha esnek koşullarda seyahat etme olanağı sağlayacak biçimde geliştirilmesinin her iki havayolu içinde büyük değer oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Malindo Air Genel Müdürü Chandran Rama Muthy ise anlaşmadan büyük bir heyecan duyduklarını aktararak, "İki havayolu arasındaki işbirliği istikrarlı bir şekilde büyüyor ve bu ilerleme bizim için kesinlikle önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Değerli ortaklığımız sayesinde uçuş ağımızı güçlendirmeye devam ederken, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nı dünya için bir transit merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşma sayesinde, yolculara Türkiye ve Malezya ötesindeki seyahatlerinde daha iyi bağlantılar sunularak, Güneydoğu Asya ile Avrupa bölgeleri arasında esnek seyahat olanakları sağlanabilecek.