  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » THY, haftanın 5 günü Krasnodar’a uçacak

THY, haftanın 5 günü Krasnodar’a uçacak

Dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY), 303'üncü nokta olarak Rusya'nın Krasnodar kentini uçuş ağına ekledi.

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THY, haftanın 5 günü Krasnodara uçacak

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da halihazırda Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Ekaterinburg, Voronej, Samara ve Ufa şehirlerine sefer düzenleyen bayrak taşıyıcının, ülkedeki 10'uncu uçuş noktası Krasnodar oldu.

THY'nin bugün başlayan Krasnodar seferleri, haftanın 5 günü karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Hat açılışı için düzenlenen törende konuşan Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, dünyanın en çok ülkesine uçan THY'nin filosuna yeni uçaklar katarak ve uçuş ağını genişletmeye devam ederek, büyüme planlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Krasnodar’a başlattıkları seferlerle birlikte THY'nin kalitesini ve hizmet anlayışını bu güzel şehre de sunmuş olduklarını kaydeden Olmuştur, "Rusya'da uçtuğumuz 10'uncu nokta olmasından dolayı mutluluk duyduğumuz Krasnodar şehrine, haftada karşılıklı olarak 5 sefer düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Krasnodar'a, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 280 USD'den başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kaynak: AA

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