THY, 787-9 Dreamliner uçağı için görüşmelere başladı

THY'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler'in (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD gezisi esnasında Boeing ve THY yetkilileri, 20 20 toplamda 40 adet ve 2019’dan başlayıp 2023’te tamamlanmak üzere 787-9 Dreamliner satın alma görüşmelerine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 787 Dreamliner'ın dünyada en son ve en modern teknolojiye sahip uçaklardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı, hem 3. havalimanındaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak hem de Cumhuriyetimizin 100. yılında filomuzu daha da güçlendirmek, bunun yanı sıra yolcu memnuniyetini artırarak iş birliğimizi geliştirmektir. Türk Hava Yolları olarak bu görüşmeler esnasında Türkiye’den temin edilecek 1 milyar dolar değerinde yan sanayi iş hacmini de değerlendirmekteyiz. Görüşmelerin sonuçlanmasında bu husus son derece önem arz etmektedir ve bu konuya ehemmiyetle eğilmekteyiz."

Boeing Türkiye Milli Havacılık Girişimi

Açıklamaya göre, Boeing ve Türk hükümeti yetkilileri, ayrıca Türk havacılık sanayinin gelişimini desteklemek amacıyla Türkiye’nin 2023 vizyonu hedefleri doğrultusunda tasarlanan "Boeing Türkiye Milli Havacılık Girişimi"ni kamuoyuna duyurdu. Söz konusu girişimin, aynı zamanda Boeing’in Türkiye’deki varlığını güçlendirmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Boeing Başkan Yardımcısı Ray Conner ise Boeing’in Türkiye ile olan ilişkisinin, 70 yılı aşkın köklü bir geçmişe dayanan çok önemli uzun vadeli bir ortaklık olduğunu belirterek, "Türkiye ile birlikte çalışarak bu köklü ortaklığımızı, gerek Türkiye’deki varlığımızın genişlemesine ilişkin uzun vadeli hedefimize ulaşmamız gerekse Türk havacılık sanayinin gelişimini hızlandırmamız yolunda bir adım daha ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Boeing Türkiye Milli Havacılık Girişimi, Boeing'in araştırma, mühendislik ve kabiliyet geliştirme alanlarında, devlet, Türk hava taşımacıları, havacılık hizmet şirketleri ve sanayi tedarikçileri ile yatırımlarını ve programlarını uyumlu hale getiren stratejik bir çerçevenin ana hatlarını da ortaya koyuyor.

Söz konusu girişim, aynı zamanda Boeing’in, Türkiye’nin önemli bir pazar ve küresel havacılık sektörünün de önde gelen katılımcılarından biri olduğuna ilişkin uzun vadeli görüşünün ve güveninin yansıması şeklinde yorumlanıyor.